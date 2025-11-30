  1. Ana Sayfa
Fars Körfezi'nde Kaçak Yakıt Operasyonu: Esvatini Bandıralı Gemi Ele Geçirildi

30 Kasım 2025 - 16:47
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Fars Körfezi'nde 350 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan Esvatini bayraklı gemiye operasyon düzenledi. Gemi Buşehr limanına çekildi, 13 mürettebat gözaltına alındı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran'ın güney sularında, Basra Körfezi açıklarında yoğun deniz gözetimi altında gerçekleştirilen operasyonda, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması İkinci Bölge Komutanı Tuğamiral Hayder Hüneriyan liderliğindeki birlikler hızlı müdahale etti. Esvatini bandıralı gemi, petrol ve gaz türevi kaçak yakıtla yüklenmiş halde tespit edilerek durduruldu; mahkeme emriyle Buşehr kıyılarına nakledildi.​

Gemideki 350 bin litrelik kaçak yük, uzman ekiplerce boşaltılarak Buşehr Petrol ve Gaz Şirketi'ne teslim edildi. Mürettebatın 13 kişiden oluştuğu, aralarında Hindistan uyruklu personel ile komşu ülkelerden bir kişinin bulunduğu raporlandı; hepsi yasal soruşturma için gözaltında tutuluyor.​

Yetkililer, bu tür operasyonların İran sularının korunması, kaçakçılık ağlarının çökertilmesi ve bölgesel deniz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Benzer vakalarda olduğu gibi, gemi limanda yasal süreçler tamamlanana dek bekletilecek.

