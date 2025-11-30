Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de dış politika ve strateji çevreleri, Başkan Trump’ın Çin’e yönelik yaklaşımını değerlendirmeye devam ediyor. Uzmanlar, Washington’ın Çin ile sadece ticaret açıkları üzerinden değil, aynı zamanda farklı iktisadi modeller, değerler ve dünya vizyonları üzerinden de rekabet ettiğini halkına yeterince anlatamadığını belirtiyor.

Eleştirmenler, Trump’ın yöntemlerinin kısa vadeli ekonomik kazanımlar sağlayabileceğini, ancak Çin’in küresel etkisine karşı uzun vadeli stratejik ve ideolojik bir direnişi güçlendirmediğini vurguluyor. Direniş yanlısı gözlemciler, halkın bilinçlendirilmesi ve ideolojik rekabetin öne çıkarılması gerektiğini, aksi takdirde ekonomik kazanımların kalıcı bir güvenlik ve stratejik üstünlük sağlamayacağını söylüyor.

Analistler, Çin ile yürütülen rekabetin sadece ticaret rakamlarıyla ölçülemeyeceğini, değerler ve küresel vizyon ekseninde bir stratejik iletişim ve direniş hattı kurulması gerektiğini ifade ediyor. ABD kamuoyunun bu vizyonu anlaması, hem diplomatik hem de ekonomik cephede Trump yönetiminin Çin’e karşı sürdürülebilir bir üstünlük kurması açısından kritik görülüyor.

Bölgesel ve küresel gözlemciler, Trump’ın önümüzdeki dönemde bu eksikleri gidermesi ve Amerikan halkına ideolojik ve stratejik rekabet boyutlarını daha net aktarmasının, Çin karşısında etkili bir direnişin anahtarı olduğunu belirtiyor.