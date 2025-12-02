Süveyda’da Sular Isınırken: Dürzi Toplumu İçindeki Çatlaklar Bölgesel Dengeleri Sarsıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin uzun süredir görece sakin kalan kentlerinden Süveyda, yeniden ülke gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Yöredeki toplumsal dokuyu şekillendiren Dürzi nüfus içindeki görüş ayrılıkları, politik taleplerle birleşince daha görünür bir nitelik kazandı. Özellikle genç kuşakların siyasete daha aktif biçimde dahil olma isteği ile geleneksel yapıyı temsil eden kanaat önderlerinin temkinli yaklaşımı, vilayette gerilimin zeminini oluşturuyor.

Son haftalarda artan protestolar ve güvenlik birimleriyle yaşanan sürtüşmeler, Süveyda’daki iç tartışmanın yüzeyde görünen kısmı. Ancak bölgeye yakın kaynaklar, esas mücadelenin toplumun kendi içinde yaşandığına dikkat çekiyor. Bir yanda ekonomik çöküş ve güvenlik boşluğuna tepki veren daha radikal söylemlere yönelen gruplar bulunurken, diğer yanda vilayetin statüsünün müzakere yoluyla güçlendirilmesini savunan, daha geleneksel çizgide duran bir kesim var.

Bu ayrışma, politik hedeflerin belirlenmesinden yerel savunma komitelerinin rolüne kadar birçok başlıkta farklılık yaratıyor. Süveyda’nın geleceğine ilişkin tasavvurlar arasındaki uçurum, aynı zamanda bölgenin dış aktörler tarafından nasıl algılandığını da etkiliyor. Vilayetin özerklik taleplerine dair uluslararası tartışmalar sürerken, iç çekişmelerin derinliği bu taleplerin meşruiyeti ve uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini artırıyor.

Bölgedeki bazı sivil oluşumlar, gerilimin büyümemesi için ortak bir zemin oluşturma çağrısı yapıyor. Ancak mevcut tabloda, toplumsal uzlaşı arayışının henüz net bir yol haritasına kavuşmadığı görülüyor. Süveyda’nın hem kendi içsel dinamikleri hem de Suriye’nin genel siyasi kırılganlığı nedeniyle önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.