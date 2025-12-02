Sudan Askeri Yönetimi, Rusya’dan Kızıldeniz Üssü Karşılığında Silah Desteği İstiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sudan’da vekalet savaşlarının yoğunlaştığı kriz ortamında askeri yönetim, Rusya’dan stratejik bir ortaklık kurmak için önemli bir teklif sundu. Yönetim, Kızıldeniz kıyısında Rus güçlerine deniz üssü tahsis edilmesi karşılığında büyük miktarda silah ve mühimmat istemekte. Bu bilgi, The Wall Street Journal ile görüşen üst düzey yetkililer tarafından doğrulandı.

Sunulan taslağın ayrıntıları, Moskova’nın bu üs üzerinden Süveyş Kanalı yakınındaki deniz trafiğini izlemesine olanak tanıyacak geniş yetkiler içeriyor. Bunun yanında Rusya’nın bölgedeki altın madenciliği operasyonlarında da ayrıcalıklar kazanabileceği belirtiliyor.

Bu hamle, Sudan’daki güç mücadelelerinde Rusya’nın etkisini artırma ve bölgedeki stratejik varlığını güçlendirme amacı taşıyor. Askeri yönetim ise desteğin devamı için bu tür stratejik iş birliklerine ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası gözlemciler, böyle bir anlaşmanın bölgedeki dengeyi nasıl değiştireceğini ve vekalet savaşlarının seyrini yakından takip ediyor.