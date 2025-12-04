Irak Geçici Hükümeti’nden Hizbullah ve Ensarullah Kararına Geri Adım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak'ın geçici yönetimi, 17 Kasım tarihli Resmi Gazete﻿’de yayımlanarak bölgesel gündeme bomba gibi düşen kararla ilgili sürpriz bir geri adım attı. Lübnan Hizbullahı ve Yemen Ensarullahı’nın terör örgütleri listesine alınması, resmi makamlar tarafından “yanlışlıkla” gerçekleştirilen bir işlem olarak tanımlandı ve karar hızla iptal edildi.

Bu geri çekme, bölgedeki direniş güçleri ve Irak iç siyasetinde büyük yankı uyandırdı. Kararın yanlışlıkla yayımlanması, devlet kurumları arasında koordinasyon eksikliğinin ve yetki paylaşımındaki karmaşanın halen sürdüğünü gösterdi. Geçici hükümetin bu hamlesi, özellikle Irak’ta direniş hareketlerine yönelik sıcak atmosferde gerginliklerin azaltılmasına yönelik pragmatik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Irak’ın siyasi istikrarı açısından böyle yanlış kararların ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Buna karşılık, devlet aygıtındaki eksikliklerin giderilmesi ve resmi kararların daha sıkı denetlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bölgesel direniş cephesinde ise kararın geri alınması olumlu karşılandı ve dayanışmanın önemine bir kez daha dikkat çekildi.