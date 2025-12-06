Hamas: Siyonist rejimle normalleşme Filistin'e ihanet olur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Siyasi Büro Üyesi Halid Meşal, Siyonist rejimin bölgede kendi dayatmalarını kabul ettirmeye çalıştığını belirterek bunun tüm ümmet için “gerçek ve yakın bir tehdit” olduğunu vurguladı. El Cezire’nin aktardığına göre Meşal, artık İslam dünyasının Kudüs’ün özgürleştirilmesi ve tüm İslami–Hristiyani mukaddesatın geri alınması yönünde tarihi bir karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Meşal, Gazze’ye herhangi bir dış vesayeti reddettiklerini, Gazze’nin yönetiminin yalnızca Filistinlilere ait olduğunu belirtti. Siyonist rejimin soykırım saldırılarının bazı yönleri durdurulmuş olsa da aç bırakma, tam abluka, geçişlerin kapatılması, yardımın engellenmesi ve toplu cezalandırmanın hâlâ sürdüğünü söyledi.

Direnişin meşruiyetini vurgulayan Meşal, Batı Şeria’nın Yahudileştirme, işgal yerleşimleri ve zorunlu göç politikalarından kurtarılması gerektiğini belirtti ve “halkın yanında durmak direnişin asli görevidir” dedi. Ayrıca, Siyonist rejimin cezaevlerinde tutulan tüm Filistinli esirlerin özgürlüğü için topyekûn bir mücadele çağrısı yaptı.

Filistin ulusal birliğinin zorunlu olduğunu belirten Meşal, hiçbir zaferin birlik olmadan mümkün olmayacağını, bu nedenle Gazze içi ve dışındaki tüm Filistinlilerin ortak bir ulusal çatı altında toplanması gerektiğini ifade etti.

Meşal, tüm Arap ve İslam ülkelerini Siyonist rejimle normalleşmenin her türünü reddetmeye çağırdı ve işgalci rejimin ne bölgenin dostu ne de düzen kurucu bir unsur olabileceğini söyledi.

Hamas’ın üst düzey ismi, Siyonist rejimin ve liderlerinin uluslararası arenada soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargılama ve cezai süreçlere tabi tutulması gerektiğini vurgulayarak, bu rejimin “bölgenin lanetlenmiş ve dışlanmış bir unsuru” olarak muamele görmesi gerektiğini belirtti.