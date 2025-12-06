Siyonist rejim Suriye’yi abluka altına aldı, HTŞ izliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güney Suriye’deki vatandaşlar, özellikle Kuneytra halkı, Siyonist işgal güçlerinin artan saldırıları ve sivillere yönelik sistematik baskıları nedeniyle yaşam koşullarının dayanılmaz hâle geldiğini belirterek, bütün bunların “Jolani yönetiminin tam sessizliği” altında gerçekleştiğini vurguluyor. Bölge halkına göre işgalci İsrail rejimi, Kuneytra’da geçim kaynaklarını fiilen rehin almış durumda ve Suriyeliler artık en temel dolaşım özgürlüğüne bile sahip değil.

Beşşar Esed hükümetinin düşmesinin ardından bölgede kontrolü ele geçiren Ebu Muhammed Jolani rejiminin etkisizliği, Kuneytra ve çevresini Siyonist rejimin tamamen kontrol ettiği bir operasyon sahasına dönüştürdü. Dün, işgalci güçler Kuneytra kırsalındaki Sayda el-Hanut köyüne yeni bir saldırı düzenledi. Bir gün önce de işgalci topçu birlikleri, Golan Tepeleri’nden Dera’nın batı kırsalındaki Kuya ve Abidin köyleri arasındaki bölgeyi hedef almıştı.

Kuneytra sakini Nur el-Hüseyin, Arabi el-Cedid’e yaptığı açıklamada, bölge halkının onlarca yıldır bu kadar ağır bir saldırı döngüsü görmediğini söyledi. Hüseyin’e göre İsrail, son dönemde Kuneytra’da dokuz askeri üs kurdu ve bu üsler hem saldırı merkezlerine hem de geniş tarım arazilerinin gasbı için baskı araçlarına dönüşmüş durumda. Yaklaşık bin hektarlık arazi işgal güçleri tarafından ele geçirilmiş; bu da bölge ekonomisinin belkemiği olan tarım sektörüne büyük darbe vuruyor.

Siyonist saldırılar artık günlük rutine dönüşmüş durumda. Yol kapatma, ateş açma, ani baskınlar ve ana yolların kapanması nedeniyle bölge sakinleri saatlerce yollarda kalıyor ve sürekli bir korku atmosferinde yaşıyor. İşgal güçlerinin gece baskınlarında en az 44 Suriyeli’nin alıkonulduğu bildiriliyor.

Kuneytra halkı, Jolani yönetiminin tam sessizliği nedeniyle işgalcilerin hiçbir engelle karşılaşmadan ev baskınları düzenlediğini, sivilleri sindirdiğini ve Suriye topraklarında adeta bir polis devleti oluşturduğunu ifade ediyor. Çiftçiler, tarlalarına erişemediklerini, bazılarının arazilerini tamamen kaybettiğini, bazılarının ise tarlalarına gitmek için her gün hayatlarını riske attığını söylüyor. Zaten yağış azlığı nedeniyle zor bir yıl geçiren bölgede, Siyonist rejimin günlük saldırıları tarım ve hayvancılığı çöküşün eşiğine getirmiş durumda.

Kuneytra’da tek bir hastane bulunuyor ve bu hastane hem personel hem de ekipman eksikliği nedeniyle on binlerce insana hizmet veremiyor. Yerel kaynaklara göre işgal güçleri, oluşan insani boşluğu kullanarak bazı sivillere gıda ve yardım dağıtarak bölgede kalıcı bir nüfuz kurmaya çalışıyor.

Saha verileri, Siyonist rejimin Güneybatı Suriye’de uzun süreli bir askeri varlık tesis etmeye çalıştığını ve iç bölgelere doğru ilerlediğini gösteriyor. Hermon Dağı’nın 2.800 metrelik zirvesine kadar yeni gözetleme noktaları ve askeri merkezler kuran işgal güçleri, silahsız sivilleri dahi hedef alarak Suriye’nin egemenliğini açık şekilde ihlal ediyor. Jolani rejiminin sessizliği ise bu saldırıların daha da pervasızlaşmasına yol açıyor.

Tüm bu gelişmeler, bazı çevrelerde dillendirilen “Suriye’nin İsrail’le normalleşme” ihtimallerinin konuşulduğu bir dönemde, işgalin sahada nasıl genişletildiğini net biçimde ortaya koyuyor.