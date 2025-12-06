İşgalci rejimde asker krizi büyüyor: Uzatılan hizmet süresi bile açığı kapatamıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimde, işgalci ordunun zorunlu askerlik süresini uzatmayı değerlendirmesine ve askere alım sayısını artırma çabalarına rağmen, savaş kapasitesindeki açığın tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi.

Bu derin açık, 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik yürütülen ve çoğu çocuk ile kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinliyi katleden, 171 binden fazlasını yaralayan yoğun saldırıların rejim üzerindeki ağır yükünden kaynaklanıyor.

Siyonist devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, ismi verilmeyen bir güvenlik yetkilisi işgalci ordunun “binlerce ek askere” ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yetkili, mevcut tablonun hâlihazırda cephede ve garnizonlarda görev yapan askerlerin sırtına olağanüstü bir yük bindirdiğini vurguladı.

Zorunlu hizmet süresinin uzatılmasının sorunu çözmeyeceğini söyleyen yetkili, “Öğrenci havuzunu genişletmek yerine yükü görevdeki askerlerin üzerine yüklüyoruz. Bu nedenle zorunlu hizmeti uzatmak savaş gücü açığını kapatmaya yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

Siyonist Ordu Komutanlığı, Ekim ayından bu yana askerlik süresini yeniden 36 aya çıkarmaya hazır olduğunu açıklamış ancak iç anlaşmazlıklar ve siyasi kaos nedeniyle yasal süreç ertelenmişti.