Siyonist İsrail hapishanelerinde Ben-Gvir döneminde 110 Filistinli şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail'in "Walla" haber sitesinde yayınlanan haberde, 23 Ocak 2023 - 5 Haziran 2025 tarihlerinde 110 "güvenlik tutuklusunun" (Filistinli esir) şehit olduğu kaydedildi.

Habere göre, 2023 yılında 14'ü hastanelerde olmak üzere 32 Filistinli esir şehit olurken, 2024'te bu sayı 31'i hastanelerde olmak üzere 47'ye yükseldi. 2025 yılı içinde ise şimdiye kadar 31 Filistinli esir şehit oldu.

Ölümlerin çoğu gözaltı merkezlerinde değil, hastanelerde kaydedildi.

Haberde, bu sayının, önceki on yıllara kıyasla "rekor düzeyde bir artışa" işaret ettiği vurgulandı.

Katil İsrail makamlarının Ben-Gvir öncesi yıllara ilişkin resmi ölüm verilerini yayımlamadığı, ancak insan hakları örgütlerinin tahminlerine göre bu yıllarda sayının onlar ile ifade edildiği aktarıldı.

Ben-Gvir'in, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri ziyaretine izin vermediği belirtildi.