Suudi Arabistan güçleri Yemen'e saldırdı: 5 Sivil yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudi işgal güçleri, Yemen’in sınır köylerini ağır silahlarla hedef almaya devam etti; saldırılarda 5 kişi yaralandı, bunlar arasında yerli halktan bir Yemenli ve Afrika’dan göçmenler bulunuyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi işgal güçleri, Katabir ilçesi sınır hattında, Al-Tabit bölgesi civarında ağır silahlarla saldırı düzenledi. Bu saldırıda bir Yemenli vatandaş ile üç Afrika kökenli göçmen yaralandı.

Aynı kaynak, Suudi işgal güçlerinin Shada sınır bölgesine de birçok top ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda bir Yemenli vatandaşın ciddi şekilde yaralandığını açıkladı.

Kaynak, bu saldırıların Yemen halkına karşı Suudi işgalcilerin işlediği uzun suç zincirine eklendiğini belirtti ve bu suçların zaman aşımına uğramayacağını vurguladı.

Not olarak, sınır köyleri Suudi saldırılarına neredeyse her gün maruz kalıyor ve bu durum, işgalcilerin dini ve insani değerlerden tamamen uzaklaştığını açıkça ortaya koyuyor.