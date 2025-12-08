ABD-Avrupa ittifakı çöküyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: On yıllar boyunca ABD’nin kurduğu güvenlik şemsiyesi Avrupa savunmasının temel direği olarak gösterildi. Ancak Washington, Trump’ın ikinci döneminde bu dengeleri değiştirme peşine düştü. 5 Aralık 2025’te (15 Âzar 1404) Washington’da gerçekleştirilen kritik toplantı, gözlemcilere göre Avrupa güvenlik tarihinde bir dönüm noktası olabilir.

Bu toplantıda Pentagon yetkilileri, Avrupalı diplomatlara açık bir mesaj verdi: Avrupa, en geç iki yıl içinde yani 2027’ye kadar NATO’nun konvansiyonel savunma kapasitelerinin büyük bölümünü –askerî istihbarat toplanmasından füze sistemlerine kadar– kendi üzerine almak zorundadır. Mesaj, bir uyarıyla birlikte iletildi: Avrupa bu süreye uymazsa, ABD NATO’nun bazı savunma eşgüdüm mekanizmalarındaki rolünü azaltabilir. Bu dayatma, Washington’ın en yakın müttefikleriyle ilişkisini bile kendi çıkarı için nasıl araçsallaştırdığını bir kez daha ortaya koydu ve Avrupa’nın gerçek anlamda bağımsız bir savunma kapasitesi oluşturup oluşturamayacağına dair ciddi soru işaretleri doğurdu.

Avrupa’nın ABD’den askerî bağımsızlığı konusu yeni değil. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yıllardır “Avrupa Stratejik Özerkliği” fikrini savunuyor. Macron, 2017’de Sorbonne’daki konuşmasında bağımsız bir Avrupa ordusu kurulması gerektiğini vurgulamış ve kıtanın güvenliğini sonsuza dek ABD’ye emanet edemeyeceğini söylemişti. Ancak sekiz yıl sonra bile temel soru hâlâ ortada duruyor: Avrupa gerçekten ABD’nin askeri vesayeti olmadan kendi güvenliğini sağlayabilir mi?

Washington’ın Ültimatomu: Siyasi Baskı mı, Gerçek Bir Tehdit mi?

Pentagon’un Avrupalı heyetlere verdiği mesaj benzeri görülmemişti. Reuters’ın beş diplomatik kaynağa dayandırdığı bilgilere göre ABD, Avrupa’nın 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısından bu yana savunma kapasitesini istenen ölçüde artırmadığını düşünüyor.

Oysa Avrupa savunma harcamaları son üç yılda ciddi biçimde yükseldi. Avrupa Savunma Ajansı verilerine göre AB ülkelerinin savunma bütçesi 2021’deki 218 milyar avrodan 2024’te 326 milyar avroya çıkarak yüzde 49’dan fazla arttı. 2025 için ise bütçenin 392 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Ama Washington bu artışı bile yeterli görmüyor. 2025 Haziran’ında Lahey’de yapılan NATO zirvesinde üyeler, 2035’e kadar savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmayı kabul etti. Bu kadar yüksek bir hedef, Avrupa’nın 2030’a kadar bile tam bağımsız olamayacağını kendi kendine itiraf ettiğini gösteriyor. Buna rağmen Pentagon’un 2027 ültimatomu, ABD’nin Avrupalıları köşeye sıkıştırmak için siyasi baskı aracı olarak devreye sokuldu.

Trump’ın söylemleri de çelişkilerle dolu. 2024 seçim kampanyasında Avrupalı müttefiklerini hedef alan Trump, NATO’ya yeterince ödeme yapmayan ülkelere Rusya’nın saldırmasını “teşvik edebileceğini” bile söylemişti. Buna karşın Haziran 2025 NATO Zirvesi’nde aynı Trump, Avrupa’nın savunma harcamalarını artırmasından övgüyle bahsetti. Bu tutarsızlıklar, ABD’nin Avrupa’ya yönelik politikasının tamamen çıkar odaklı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Avrupa'nın Kapasite Açıkları: Uzay İstihbaratından Füze Savunmasına

Gerçekçi bir değerlendirme, Avrupa’nın ABD desteği olmaksızın savunmada ayakta duramayacağını ortaya koyuyor. En büyük eksik, ABD’nin uzay ve uydu temelli askerî istihbarat, gözlem ve keşif (ISR) kapasitesi.

2023 verilerine göre ABD’nin 246 askerî uydusu bulunuyor. Buna karşın Avrupa NATO üyelerinin toplamı sadece 49 uyduya sahip. Bu uçurum, Avrupa’nın önümüzdeki yıllar boyunca ABD’nin uzay istihbaratına bağımlı kalacağını gösteriyor. Uzman Rafael Loss, bu alandaki bağımlılık giderilmeden Avrupa’nın uzun menzilli saldırı zinciri gibi ileri operasyonları yürütmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Avrupa’nın hava ve füze savunması da ciddi derecede zayıf. Ukrayna savaşı, entegre hava savunması olmadan hiçbir modern ordunun ayakta kalamayacağını gösterdi. Buna rağmen Avrupa, düşman hava savunmalarını bastıracak ileri elektronik harp kapasitesinden yoksun. AB, 2025’te Ukrayna’ya mühimmat desteğini hızlandırmak için ASAP programını başlattı ancak sanayi kapasitesinin güçlenmesi yıllar alacak.

Komuta-kontrol altyapısı da büyük ölçüde ABD personeline ve sistemlerine bağlı. Avrupa hızlı hava ikmali ve stratejik hava taşımacılığı kapasitesinde de ABD olmadan yetersiz kalıyor. Mart 2025’te AB Savunma Komiseri, Avrupa'nın hızlı kuvvet hareketi için altyapısını güçlendirmek adına en az 70 milyar avroya daha ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Neden Avrupa 2027’ye Kadar Bağımsız Olamaz?

ABD’den askerî bağımsızlık için Avrupa’nın ciddi yapısal engelleri bulunuyor:

1. ABD silahlarının teslimat gecikmeleri:

Bugün Patriot ya da F-35 siparişi verilse teslimat 2030’ları bulabilir.

2. Avrupa savunma sanayisinin kapasite yetersizliği:

Oliver Wyman’ın 2025 raporuna göre Avrupa, savunma sanayisini büyütmek için 250 bin ek mühendise ihtiyaç duyuyor. Bu, mevcut iş gücünün yüzde 25’ine denk geliyor.

3. Parçalı sanayi yapısı:

ABD’de savunma sanayisi dev şirketlerde merkezileşmişken Avrupa’da üretim çok parçalı ve verimsiz. Fransa–Almanya ortak savaş uçağı projesi (SCAF) ve yeni nesil tank programı (MGCS) kırılma noktasında.

4. Finansal kısıtlar:

Savunma bütçesinin GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkması birçok ülkede sosyal harcamaların büyük ölçüde kesilmesi demek. Örneğin Almanya’da yüzde 2 artış bile yıllık 100 milyar avro ek yük anlamına geliyor.

5. Siyasi uyumsuzluk:

Polonya ve Baltık ülkeleri hızla askerî bütçesini artırırken İtalya ve İspanya bu tempoyu takip etmiyor. Ortak tehdit algısının olmaması Avrupa’nın stratejik birlik oluşturmasını engelliyor.

Sonuç

Avrupa’nın ABD’den askerî bağımsızlığı ne kısa vadede mümkün bir hedef ne de sadece siyasi bir slogan. Bu, kuşaklar sürecek; ağır teknoloji yatırımı, sanayi dönüşümü ve siyasi uyum gerektiren uzun bir süreç. Avrupa savunma harcamalarını artırmış olsa da uzay tabanlı istihbarat, ileri hava savunması, komuta-kontrol ve stratejik lojistik gibi temel alanlarda ABD’ye bağımlılık önümüzdeki en az on yılda sürecek.

Bu nedenle Pentagon’un 2027 ültimatomu askerî gerçekçilikten çok siyasi baskı aracı niteliği taşıyor. AB’nin 2030 hedefleri bile aşırı iddialı kabul ediliyor. Kısacası, Avrupa’nın kendi ayakları üzerinde durma süreci ancak uzun vadeli bir dönüşümle mümkün olabilir ve o zamana kadar kıtanın güvenlik dosyasında ABD belirleyici aktör olmaya devam edecek.