Mossad Ajanlarının Kimlikleri İfşa Edildi: Platform X Yasağı, Sızıntıları Durduramadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail istihbaratı Mossad’a bağlı ajanların kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi, son günlerin en dikkat çekici güvenlik skandallarından biri olarak kayda geçti. Başlangıçta Platform X (eski Twitter) üzerinden açılan “ihbarcı” hesabı, kısa sürede kapatılırken bilgi sızıntıları durmadı. Skandalın etkisi, Telegram üzerinde oluşturulan özel bir kanal aracılığıyla sürdürülüyor ve kamuoyu sızıntıların ne kadar genişlediğine dair endişe taşıyor.

Ajanların adresleri, telefon numaraları ve detaylı fotoğraflarını içeren bu sızıntılar, Mossad’ın bölgedeki gizli operasyonlarını ve ajan güvenliğini derinden zedeliyor. İsrail yönetimi konuyla ilgili resmi açıklamalarda bulunmazken, bilgi güvenliği alanında ciddi bir zaafiyet yaşandığı yorumları yapılıyor.

Siyasi gözlemciler ve direniş yanlısı çevreler, bu gelişmeyi, direnişin istihbarat alanındaki etkinliğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. Ayrıca sızıntıların önlenememesi, Mossad’ın gizli kalması gereken faaliyetlerine karşı önemli bir darbe olarak yorumlanıyor. Öte yandan, bölgedeki istihbarat savaşlarının daha da sertleşeceği öngörülüyor.