ABD Venezuela'yı petrolü için hedef alıyor: Uyuşturucu yalanıyla gelen işgal

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin bölgeye 12’den fazla savaş gemisi ve 15 bin asker göndermesinin motivasyonunun Venezüella’nın petrol kaynakları olmadığını iddia etti. Trump yönetimi, askeri tehditlerin, ABD’nin Venezüella’dan yasa dışı göç ve uyuşturucu akışını durdurma çabalarının bir parçası olduğunu öne sürdü.

Venezüella’nın devasa kara altını: Petrol

Venezüella, yaklaşık 303 milyar varil ham petrol rezervine sahiptir ve ABD Enerji Bilgi Dairesi’ne göre bu miktar dünya petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Bu durum Venezüella’yı, dünyanın bilinen en büyük ham petrol bölgesi haline getirmektedir.

Venezüella günlük yaklaşık bir milyon varil petrol üretmektedir ki, bu üretim dünya petrol üretiminin sadece %0,8’ine denk gelmektedir. Bu rakam, Maduro’nun 2013’te iktidara gelmesinden önceki üretimin yarısından az ve 1999’da sosyalistlerin iktidara gelmesinden önceki üretimin üçte birinden daha azdır.

ABD Enerji Bilgi Dairesi, uluslararası yaptırımlar ve Venezüella’nın ekonomik krizinin yanı sıra yatırım eksikliğinin petrol endüstrisinin durgunluğuna yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle Venezüella’nın enerji altyapısı çöküşte ve petrol üretim kapasitesi düşmüş durumda.

ABD yönetimi 2005 yılından beri Venezüella’ya yaptırımlar uyguluyor. Trump’ın ilk döneminde, 2019’da devlet petrol şirketi PDVSA’nın ABD’ye petrol ihracatı tamamen durduruldu. 2022’de Biden, benzin fiyatlarını düşürme çabaları kapsamında Chevron şirketine Venezüella’da faaliyet izni verdi; ancak Trump geçen Mart ayında bu izni iptal etti. Daha sonra şartlı olarak, Maduro hükümetine gelir gitmeyecek şekilde izin yeniden verildi.

ABD, tarih boyunca tüm ülkelerden daha fazla petrol üretmiş olmasına rağmen, özellikle Venezüella’nın ağır petrolüne hâlâ ihtiyaç duymaktadır. ABD, benzin üretimi için uygun hafif ham petrol üretirken, ağır petrol—Venezüella petrolü gibi—dizel, asfalt, fabrikalar ve ağır ekipmanlar için kritik öneme sahiptir. Bu yüzden dünya çapında dizel üretimi ciddi arz sıkıntısı yaşamaktadır; bu durumun nedeni kısmen Venezüella petrolüne uygulanan yaptırımlardır.

ABD Enerji Bilgi Dairesi’ne göre, ABD Eylül ayından bu yana Venezüella’dan günlük 102 bin varil petrol ithal etmektedir. Bu rakam Venezüella’yı ABD’nin onuncu petrol ihracatçısı konumuna getiriyor, ancak Washington açısından bu yeterli değil; ABD, Venezüella petrolüne olduğundan çok daha fazla bağımlıdır.

Piyasa analisti Phil Flynn, Venezüella’nın coğrafi olarak ABD’ye yakın olduğunu ve petrolünün nispeten ucuz olduğunu belirtiyor. Ayrıca ABD’deki çoğu rafineri, Venezüella’nın ağır petrolünü işlemek üzere inşa edilmiş ve bu petrolü ABD petrolüne kıyasla çok daha verimli kullanıyor.

Amerikalılar, Maduro hükümetini devirmek ve Venezüella’yı kendi devasa petrol kaynağına dönüştürmek istiyor. Bu durum Batılı petrol şirketlerine fırsatlar sunabilir. ABD, Venezüella’nın devasa petrol rezervlerini, fiyat artışına karşı bir baskı aracı olarak kullanmayı hedefliyor.

Öte yandan Rusya’nın petrolü de Venezüella petrolüne benzer niteliktedir ve bu yüzden Hindistan ve Çin, Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımlara rağmen bu petrole bağımlı kalmaktadır. Venezüella’nın üretim kapasitesinin artırılması, ABD müttefiklerinin Rus petrolüne olan bağımlılığını azaltabilir ve ABD’nin ekonomik rakibi Rusya’yı zayıflatabilir.

Tüm bu göstergeler, Venezüella’nın petrol rezervlerinin, Trump’ın ülkeye savaş tehditi yöneltmesinde ve Maduro hükümetine baskıyı artırmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, CNN’e verdiği özel röportajda, “Petrol meseleyi oluşturuyor. Bence bu Trump’ın esas hedefi.” ifadelerini kullandı.