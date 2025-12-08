Soykırım Batı Şeria'ya taşındı: 11 bin yaralı, 21 bin esir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Mesire muhabiri Hatem Hamdan, bu sabah yaptığı canlı yayında, bu sabah erken saatlerde Qalqilya yakınlarında bir Filistinli gencin daha şehit düştüğünü bildirerek, Batı Şeria’daki şehit sayısının son saldırılar başlamasından bu yana 1.091’e yükseldiğini açıkladı. Aynı zamanda İsrail işgal güçleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen tutuklama ve saldırı kampanyaları devam ediyor; 21.000 tutuklama vakası kaydedilmiş durumda, ayrıca 2.000’den fazla yerleşimci saldırısı, Batı Şeria’nın bağlantılarını kesmek ve halkı göç etmeye zorlamak amacıyla binlerce askeri kontrol noktası ve kapı ile destekleniyor.

Hatem Hamdan, El-Mesire’ye yaptığı açıklamada, “Batı Şeria, hem işgalci Siyonist ordu hem de yerleşimci çeteleri tarafından sürekli bir tırmanışa sahne oluyor. İhlaller neredeyse tüm illerde günlük olarak yaşanıyor” dedi.

Hamdan, dün bir çocuk ve bir gencin şehit düşmesinin ardından, bugün 19 yaşında bir gencin daha yoğun canlı mermi saldırısı sonucu Qalqilya yakınlarında şehit düştüğünü belirtti. Bu, Gazze saldırılarının başlangıcından itibaren toplam şehit sayısını 1.091’e çıkardı ve yaralı sayısı 11.000 olarak kaydedildi.

Batı Şeria’da günlük geniş çaplı operasyonlar ve baskınlar devam ediyor; onlarca kasaba ve köyde yapılan bu saldırılar sonucunda 21.000 tutuklama vakası kaydedildi. Tutuklamalar, ailelere yönelik şiddet, evlerin içlerinin tahrip edilmesi ve çatışmalar sırasında işgalci ordunun canlı mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla eşlik ediyor.

Hamdan ayrıca, yerleşimcilerin şiddetinin de artarak devam ettiğine dikkat çekti. Bu yılın başından itibaren 2.200’den fazla saldırı kaydedildi; bu saldırılar ev ve araçların yakılması, Filistinlilere fiziksel şiddet uygulanması, toprakların gasp edilip çitle çevrilmesi ve halkın tarım arazilerine ulaşmasının engellenmesini içeriyor. Tüm bunlar işgalci ordu tarafından korunuyor ve herhangi bir direniş girişimi sert şiddet, tutuklama veya canlı mermi ile bastırılıyor.

Hamdan, işgalci ordunun “Batı Şeria’nın bağlantılarını kesme” politikasına da dikkat çekti. 5.600 km²’lik Batı Şeria’da 1.000’den fazla demir kapı ve 1.000 askeri kontrol noktası bulunuyor ve açılış-kapanış saatleri belirsiz. Bu durum, binlerce Filistinlinin günlük yaşamını aksatıyor ve yol boyunca gerçekleşen saldırılarla acılarını katlıyor.

El-Mesire muhabirinin aktardığı bu gerçekler, Batı Şeria’nın Gazze saldırıları ile benzer şiddet ve kapsamda tam kapsamlı bir savaşa maruz kaldığını ortaya koyuyor ve uluslararası toplumun, masum Filistin halkına karşı bu günlük saldırılara karşı kararlı bir duruş sergilemesini gerekli kılıyor.