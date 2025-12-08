X, Mossad casuslarını ifşa eden hesabı kapattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: X platformu, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın görevlilerinin isimlerini, fotoğraflarını, adreslerini ve telefon numaralarını paylaşan bir ifşa grubunun hesabını kapattı. Ancak grup, bu ifşa faaliyetlerini Telegram kanalı üzerinden sürdürmeye devam ediyor.

İsrail haber ajansı Tesnim’in İbranice servisinin aktardığı bilgiye göre, “Yaqin Hammad” adlı bu grup, Twitter ve Telegram’da açtığı (Israelinreal) adresli hesapları üzerinden Mossad’ın yanı sıra Shabak, Aman ve Melamb gibi İsrail istihbarat servislerinin isimlerini, adreslerini, fotoğraflarını ve telefon numaralarını paylaşmakta.

Grup, açıklamalarında, “Gizli ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilerle İsrail rejiminin istihbarat topluluğuna ait bir grup görevlinin kimliklerine ulaştık ve adım adım bunları ifşa edeceğiz. Böylece dünya çapında halklar, bu suçluların gerçek yüzünü daha iyi tanıyacak” ifadelerini kullandı.

Yaqin Hammad ayrıca, ifşalarının İsrail istihbarat servislerinin dokunulmazlık efsanesini sarsacağını ve bu kişilerin sandıkları kadar ulaşılmaz olmadığını göstereceğini öne sürdü.

İlk olarak grup, Mossad’ın üst düzey ve deneyimli bir görevlisi olan “Guy Sagi”nin fotoğraflarını, adresini ve telefon numarasını paylaşmıştı. Ardından genç Mossad görevlisi “Aran Prensa” hakkında bilgi ifşa edildi. Gruba göre Prensa, 8200 Aman biriminde askerlik yaptıktan sonra 2011’den itibaren kısmi süreli olarak Mossad’da görev almış, sonrasında tam üye olmuş ve sinyal ve iletişim teknolojileri alanında kapsamlı eğitimler görmüş.

Yaqin Hammad’a göre Prensa, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler eğitimi almış, Küba füze krizi üzerine araştırmalar yapmış ve Tel Aviv Üniversitesi’nde diplomasi ve güvenlik alanında eğitimler görmüş.

Twitter hesabının kapatılmasının ardından grup, ifşa faaliyetlerini Telegram kanalı üzerinden sürdürmeye devam ediyor.