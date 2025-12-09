Hizbullah'tan hükümete çağrı: İsrail'e karşı tutarlı davranın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Lübnan Hizbullahı’nın milletvekili Raed Berri, Siyonist düşmana verilen her tür tavizin yalnızca onu daha saldırgan ve küstah hale getirdiğini belirterek, direnişin savaş arayışında olmadığını ancak işgalci güçlerle yüzleşmeye tamamen hazır olduğunu vurguladı. Ona göre, direnişin bedeli, teslimiyetin bedelinden çok daha düşüktür.

Tahripkâr ve genişleyen Siyonist saldırılar nedeniyle açıklama yapan Berri, düşman saldırılarını durdurmanın ve savaşı önlemenin, Lübnan devletinin tutarlı duruşu ve iç bütünlüğüne bağlı olduğunu söyledi.

Berri, Lübnanlıların Siyonist işgale karşı tek ses ve ortak bir siyasi söylem benimsemesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Bazı tarafların, “taviz vererek savaş ihtimalinin azalacağı” yönündeki görüşlerini eleştirerek, bunun hem Lübnan’ın hem de tüm bölgenin tecrübeleriyle çeliştiğini söyledi. Ona göre, Siyonist rejim tarih boyunca verilen her tavizi yeni saldırıların kapısını açmak için kullanmış ve işgal politikalarını derinleştirmiştir.

Berri, Lübnan hükümetinin hiçbir koşulda Siyonist düşmana taviz vermemesi gerektiğini, ulusal sorumluluklarını eksiksiz biçimde yerine getirmesi zorunluluğunu vurguladı. Hükümetin, halk ile işgalci rejim arasındaki çatışmayı "tarafsız bir üçüncü gözle" değerlendirmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Berri, Lübnan’ın çıkarları doğrultusunda açık ve sağlam kararlar alınması gerektiğini ifade etti.

Hizbullah milletvekili, bazı çevrelerin gözünü kasıtlı olarak Siyonist rejimin sürekli ihlallerine kapattığını belirterek, bu kesimlerin direnişi suçlayan söylemlerinin Siyonist işgalin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Bu tür yaklaşımların, işgalcilerin saldırılarını meşrulaştırmaya yönelik “bedavadan sağlanan bahaneler” olduğunu belirtti.

Berri, Siyonist saldırıların direnişi zayıflatacağı yönündeki söylemlerin tamamen hayal ürünü olduğunu ve direnişin hem halk desteği hem de anayasal meşruiyetle ülkenin temel ortağı olduğunu vurguladı. Direnişin varlığı, Lübnan’ın Siyonist rejimin tuzağına ve uluslararası destekçilerine teslim olmasını engelleyen en önemli stratejik unsur olarak değerlendiriliyor.

Hizbullah milletvekili, ulusal birlik ve iç cepheyi sağlamlaştırmanın, Lübnan’ın geleceği açısından hayati olduğunu belirtti. Ona göre, Lübnan saldırıya uğrayan taraftır ve işgalci rejimin bölgedeki yayılmacı hedeflerinin sınırı yoktur. Bu nedenle, ülkenin toprak ve halkını savunmak tüm vatansever Lübnanlılar için kaçınılmaz bir görevdir.

Berri, direnişin asla savaş istemediğini ancak dayatılan her savaşın karşılığını vereceğini, hiçbir aşağılayıcı seçeneği kabul etmeyeceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı:

“Direnişin maliyeti, teslimiyetin maliyetinden katbekat daha düşüktür. Gerektiğinde ülkemizi, kimliğimizi ve halkımızı savunmak için üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getiririz.”