Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Ana gündem maddesi, Gazze şeridini kapsayan alan dışında bölgesel istikrarın sağlanması ve özellikle Hamas’ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasıydı.

Bu kritik görüşme, Ortadoğu’daki halkların sesini görmezden gelen siyasetlerin devam ettiği bir döneme denk geldi. Direniş hareketleri, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin ayrılmaz parçası olarak kalmaya devam ediyor. Görüşmede, İsrail’in askeri operasyonlarının ve abluka politikalarının Hamas’ı hedef aldığı, ancak bölgedeki gerçek sorunların göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı. Bölgesel aktörlerin direnişin meşruiyetini ve haklı taleplerini dikkate almadan sürdürülen güvenlik politikalarının kalıcı barış getirmeyeceği de dile getirildi.

Trump ve Netanyahu arasında gerçekleşen bu toplantı, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirme hedefiyle yapılıyor. Ancak Filistin direnişinin halk tarafından desteklenmeye devam ettiği ve dün olduğu gibi bugün de kendi toprakları ve hakları için mücadele ettiği gerçeği gözardı edilemez. Bölgesel barışın gerçek anlamda sağlanabilmesi için, tüm tarafların direnişi ve Filistin halkının haklarını göz önünde bulundurarak samimi ve adil bir çözüm arayışına yönelmesi gerekiyor.

Toplantının ardından yapılan açıklamalarda ise, silahsızlandırma ve güvenlik konularında ilerleme sağlanmasının zorluğu kabul edilmiş olsa da, diyalog kanallarının açık tutulması gerektiği ifade edildi. Bölgesel krizler devam ederken, halkların geleceği için barışçıl ve adaletli yaklaşımların hakim olması beklentisi büyüyor.