  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Siyonist İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı

9 Aralık 2025 - 16:49
News ID: 1759703
Siyonist İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail rejiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Ramallah'taki Amari Kampı'na baskın düzenledi. Bölge sakinleri arasında yaşanan gerginlikte İsrail askerleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Amari Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerleri tarafından ayağından yaralanan Filistinliye müdahale edildiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail askerleri tarafından açılan ateşte 13 yaşındaki Filistinli çocuğun da yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha