Yemen’de Suudi ve BAE militanları arasında çatışma: Paylaşım savaşı alevlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in işgal altındaki eyaletlerinde ekonomik, güvenlik ve yaşam koşullarının kötüleştiğini belirten yerel kaynaklar, Suudi ve BAE destekli milisler arasındaki yoğun çatışmaların bu durumu daha da derinleştirdiğini ve Riyad ile Abu Dabi’nin ABD ve İsrail’in planları doğrultusunda hareket ettiğini açıkladı.

Tahrir Haber Ajansı’nın Uluslararası Servisi’nin aktardığı habere göre, son haftalarda Güney ve Doğu Yemen’de Suudi ve BAE destekli milisler arasındaki açık çatışmalar yeni bir aşamaya ulaştı. Riyad ve Abu Dabi, bölgelerde durumu manipüle ederek kaotik bir ekonomik ve güvenlik ortamından kendi çıkarlarını maksimize etmeyi amaçlıyor.

ABD ve İsrail destekli işgalcilerin yarattığı iktidar boşluğu

Özellikle BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin Hadramut’taki askeri hareketliliği, Suudi destekli milisler üzerinde ciddi diplomatik, ekonomik ve güvenlik baskıları oluşturdu. Bu ortamda, Suudi destekli Aden kukla hükümeti, bölgedeki Suudi yanlısı unsurların çekilmesi ve BAE yanlısı güçlerle artan gerilimler nedeniyle Aden’i terk etti. Bu, Riyad ve Abu Dabi’nin kendi milisleri arasındaki çatışmaları kendi çıkarlarını korumak için yönettiğini ortaya koyuyor.

Reuters’a göre, Aden kukla hükümetinin çekilmesi, BAE yanlısı güçlerin baskısı olmadan gerçekleşmiş ve Suudi yanlısı yönetimin kontrolünü kaybettiğini gösteriyor. Aynı zamanda, Riyad ve Abu Dabi’nin bölgede kendi çıkarlarını korumak için milisler arasındaki çatışmaları yönettiği netleşmiş oldu.

Kaos ve ekonomik çöküş derinleşiyor

Suudi destekli milisler, güney ve doğu Yemen’de yaşanan kaotik durum ve ekonomik kriz karşısında yaptırım ve mali desteklerin kısıtlanması gibi önlemlerle karşı karşıya. Aden ve çevresinde hava sahasının kapatılması gibi adımlar, BAE yanlısı Güney Geçiş Konseyi’ne bir uyarı niteliği taşıdı. Bu durum, bölge halkının yaşam standartlarını düşürmekte ve kamu hizmetlerini aksatmaktadır.

Al-Jazeera ve Al-Masirah haber ajanslarına göre, Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın BAE yanlısı güçlerce ele geçirilmesi, şu anda kontrolün tamamen Abu Dabi’ye geçtiğini gösteriyor. Suudi kukla yönetimi ise uluslararası diplomasiye başvurarak Güney Geçiş Konseyi’ni geri çekilmeye zorlamaya çalışıyor; bu, Riyad’ın işgal altındaki bölgelerde kontrolü kaybettiğinin açık bir göstergesi.

Müttefikler işgalcilerin çıkarına hizmet ediyor

Yemenli analist Zakaria El-Sharabi, bugün işgal altındaki bölgelerde yaşananların dış güçler tarafından yönetilen bir iç savaş ve güç mücadelesi olduğunu vurguladı. El-Sharabi, Riyad ve Abu Dabi’nin İsrail ile koordineli hareket ettiğini, işgal altındaki bölgelerde yaşanan gelişmelerin doğrudan İsrail çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti. Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aidrous Al-Zubaidi’nin İsrail’e verdiği açık destek, işbirliğinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Yemen hükümeti sözcüsü Muhammed Mansur ise, Suudi-BAE işgalinin ve kukla yönetimlerinin artık gerçek yüzlerinin açığa çıktığını, halkın öfkesinin yükseldiğini ve işgalcilere karşı genel bir direniş ve ayaklanma dalgasının başladığını belirtti. Mansur, Sana hükümetinin, işgal altındaki eyaletlerde yaşayan halkın yanında olduğunu ve onları savunmaya hazır olduğunu vurguladı.