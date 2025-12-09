Suriye Ordusundaki Hızlı Çöküşün Perde Arkası: Liderlik Boşluğu Gerçeği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye ordusunun son dönemde yaşadığı hızlı çöküş, El-Ahbar gazetesi muhabiri Merve Cerdi’nin yaptığı ayrıntılı araştırmayla saha üzerindeki gerçek nedenleri ortaya koydu. 27 Kasım ile 8 Aralık 2024 tarihleri arasında elde edilen beş farklı subay ve askerin tanıklıkları, ordudaki yapısal sorunların silah veya malzeme kıtlığından ziyade ciddi bir liderlik boşluğundan kaynaklandığını gösteriyor.

Tanıklar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile üst düzey komuta birimleri arasında iletişim ve emirlerin tamamen kopmasının, ordunun koordinasyon yeteneğini felç ettiğini aktarıyor. Bu liderlik eksikliği, saha komutanlarının inisiyatif kullanamamasına ve askerlerin morali üzerinde derin bir olumsuz etki yaratmasına yol açtı.

Saha koşullarındaki zorluklar her ne kadar önemli olsa da, asıl yıkıcı unsurun komuta zincirinde yaşanan kopukluk olduğu netleşiyor. Uzun süredir süren siyasi krizler ve iç hesaplaşmalar, ordunun birlikte hareket etme kapasitesini zayıflattı ve bu durum, sahada endişe verici sonuçlar doğurdu.

Bu çöküş, bölgedeki güç dengelerini de derinden etkilerken, direniş hareketleri ve bölgedeki diğer aktörler için yeni fırsatlar doğuyor. Suriye ordusundaki bu liderlik boşluğu, halkın kendi savunma hakları ve özgürlük mücadeleleri için mücadele etmeye devam etmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.