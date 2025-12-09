Maduro seferberlik ilan etti: 4,5 milyon kişi savunma için hazır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin önümüzdeki yıl savunma yeteneklerini artırmayı hedeflediğini açıkladı. Bu çerçevede uygulamaya konacak stratejik plan, “2026 Planı” olarak adlandırıldı.

Maduro, ABD’nin son dönemde Venezuela’ya yönelik tehditlerini açıkça eleştirerek, ulusal televizyon kanallarından birinde yaptığı açıklamada, hükümetin savunma alanında yeni stratejiler geliştireceğini duyurdu. Kararların, üst düzey devlet yetkilileriyle yapılan bir toplantının ardından alındığı bildirildi. Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğinin Venezuela için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve bu gelişmelerin ülkesinin savunma yatırımlarını artırmasındaki en önemli motivasyonlardan biri olduğunu vurguladı.

Buna göre Venezuela, “2026 Planı” kapsamında güvenlik ve savunma, iletişim politikaları ve sosyal organizasyon alanlarında ülkenin yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ülkenin son dönemde karşılaştığı tehditler nedeniyle yeni stratejiler geliştirmeye ve iç güvenlik güçlerini yeniden yapılandırmaya yöneldiğini belirtti. Padrino, ülkenin deniz kuvvetlerinin hazırlık ve teyakkuz durumunu sürekli artırdığını ve herhangi bir olası saldırıya karşı hazır olduklarını ifade etti.

ABD, son dönemde Venezuela kıyılarına savaş gemileri ve bir denizaltı gönderdiğini duyurmuş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordunun Venezuela’da rejim değişikliği operasyonlarına hazır olduğunu açıklamıştı.

Maduro, bu tehditlere karşı Venezuela’daki 4,5 milyon kişilik güç rezervini seferber ettiğini ilan ederek, olası saldırılara karşı ülkeyi hazırladı.