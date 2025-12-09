Siyonist ordu çöküyor: Göç, siyasi kriz ve yolsuzluk

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin yıllarca medya propagandasıyla “bölgenin en güçlü ordusu” olarak pazarladığı işgal ordusu, bugün eşi benzeri görülmemiş bir insan gücü çöküşüyle karşı karşıya bulunuyor. Bu kriz, yalnızca işgal güçlerinin operasyonel kapasitesini değil; aynı zamanda rejimin siyasi ve toplumsal yapısını da temellerinden sarsıyor. Son haftalarda sızdırılan iç raporlara göre, rütbe yapısının orta ve üst kademelerinde 1600’den fazla subay açığı var ve önümüzdeki yıllarda üst düzey komutanların yaklaşık yüzde 30’unun sistemden ayrılması bekleniyor. Ayrıca sadece yüzde 37’lik bir subay grubu görev süresini uzatmak istiyor. İşgal ordusunun temel direği sayılan yedek güçlerde de hızlı bir erime yaşanıyor. Bu rakamlar, yalnızca bir tablo değil; yedi on yıl boyunca Filistinlilerin kanı üzerinden inşa edilen sahte “yenilmezlik” efsanesinin çöküşü anlamına geliyor.

Krizin kökeni: Uzayan savaş ve derin toplumsal çatlak

Çöküşün en belirgin nedeni, işgal ordusunun iki yıldır Gazze’de ve kuzey cephelerinde içine saplandığı yıpratma savaşının geri dönülmez etkileri. Birkaç haftada Hamas’ı yenmeyi vadeden işgal güçleri, aradan geçen iki yıla rağmen hâlâ Gazze’nin yıkılmış sokaklarında çıkmaza saplanmış durumda. Arkadaşlarının cesetlerini taşıyan, çocukların ve sivillerin katledildiğine tanık olan askerler yoğun psikolojik çöküş yaşıyor. Bir yedek subay Kanal 12’ye şöyle itiraf ediyor:

“Artık ne için savaştığımızı bilmiyoruz. Ortada hiçbir net hedef yok.”

Ancak mesele yalnızca savaşın yıpratıcılığı değil. Siyonist toplumun derin iç bölünmüşlüğü de ateşi büyütüyor. Seküler ve orta sınıf gençler zorunlu askerlik altında yıllarca cephede tutulurken, nüfusun yüzde 13’ünü oluşturan Haredi toplumu tamamen askerlikten muaf ve devletten mali destek alıyor. Tel Avivli bir gencin savaşırken kendi yaşıtlarını maaşla Tevrat kurslarında görmesi rejimde öfkeyi patlatmış durumda:

“Biz ölürken Harediler ders çalışıyor; Netanyahu ise koltuğunu korumak için onlara taviz veriyor.”

Krizin üçüncü boyutu ise askeri ve siyasi liderliğe olan güvenin dibe vurması. 7 Ekim’deki büyük istihbarat çöküşü hâlâ telafi edilemedi ve komutanlar ne sorumluluk alıyor ne de strateji ortaya koyuyor. Bu durum, profesyonel kadroların orduyu hızla terk etmesine yol açıyor.

Subayların kitlesel çıkışı ve ordunun içten boşalması

Kriz artık geleceğin değil; bugünün gerçeği. İşgal ordusu 1300 teğmen–yüzbaşı ve 300’den fazla binbaşı ve üst rütbe subayı eksikliği yaşıyor. Boşluk o kadar büyük ki, acemi subaylar yıllarını almadan hızla rütbe yükseltiliyor. Bu durum operasyonel yanlışları artırıyor ve kayıpları yükseltiyor.

Yedek güçlerde de sert bir düşüş var: İşgal ordusu, önümüzdeki yıl yedek ve daimi güçlerin yüzde 30’unun geri dönmeyeceğini öngörüyor. Bu, kuzeyde Direniş güçleriyle yeni bir cephe açılması halinde işgal ordusunun iki cephede savaşamayacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, tecrübesiz komuta kadroları ve eriyen yedek gücün birleşimiyle ordunun “kâğıt üstünde büyük, sahada boş” bir yapıya dönüştüğünü belirtiyor.

Ekonomik baskı ve gençlik göçü

Savaşın bedeli ekonomi üzerinde de çöküyor. Aylardır işlerinden uzak kalan yedek askerlerin çoğu borç batağına saplandı. İç raporlara göre ailelerin yüzde 70’i mali ve psikolojik kriz içinde. Eğitimli gençler ise artık ülkede kalmak istemiyor. Sadece 2024 yılında 50 binden fazla kişi işgal topraklarını terk etti ve Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvuruları İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana zirveye çıktı. Ordunun geleceğini taşıyacak genç nüfus hızla ülkeyi terk ediyor.

Siyonist ordunun “yenilmezlik” efsanesinin sonu

Uzun yıllar “halk ordusu” söylemiyle kendini meşrulaştıran işgal ordusu, artık toplumsal desteğini kaybediyor. Netanyahu’nun aşırı sağ hükümetinin önünde iki seçenek var:

– Haredileri zorunlu askerliğe almak (bu, iç savaş riskini doğurabilir),

– Ya da paralı yabancı savaşçılar kiralamak ve askeri bütçeyi fahiş ölçüde artırmak.

Her iki seçenek de kırılgan ekonomiye ağır bir darbe vuracak ve rejimin yıllardır pazarladığı “yenilmez ordu” masalını tamamen gömecek.

Belirsiz gelecek ve artan çöküş ihtimali

Subay açığı, yedeklerde erime, psikolojik çöküş, ekonomik baskı ve toplumsal isyan işgal ordusunun savaş kapasitesini hızla çökertiyor. Rejim içindeki güven kaybı, yapının içten dağılma riskini artırıyor. Bu tablo, Filistin ve Lübnan Direnişi’nin tek bir mermi atmadan bile Siyonist yapının askeri–toplumsal bünyesini çöküşe sürükleyebildiğini gösteriyor.

Bir zamanlar rejimin “meşruiyet direği” olarak sunulan işgal ordusu, bugün derin bir dağılmanın içinde. Tecrübeli kadroların çıkışı, gençlerin göçü ve toplumsal destek kaybı, bu yapının artık yalnızca bir propaganda kalıntısından ibaret olduğunu ortaya koyuyor. Ne Merkava tankları, ne Demir Kubbe, ne de medya manipülasyonu bu çöküşü durdurabiliyor.

Bir ordunun savaşma iradesi çökerse, hiçbir silah onu ayakta tutamaz.