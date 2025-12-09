Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kongresi’nde gündeme getirilen yeni tasarı, Lübnan ordusuna sağlanacak mali ve askeri desteğin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ile doğrudan ilişkilendirilmesini amaçlıyor. Tasarı, bölgedeki güç dengelerini sarsmayı hedefleyen siyasi ve askeri bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Hizbullah, Lübnan halkının adalet ve özgürlük mücadelesinde önemli bir aktör olarak konumlanıyor ve bölgesel direniş hareketlerinin ayrılmaz parçası olarak tanınıyor. Bu nedenle, ABD’nin Hizbullah’a yönelik şartlar koyması, direniş iradesine yönelik doğrudan bir müdahale olarak algılanıyor.

Lübnan ordusuna yapılacak yardımların bu koşula bağlanması, bölgede istikrarsızlığı artırma riski taşıyor. Hizbullah’ın silahsızlandırılması ise, Filistin ve bölge direnişlerinin haksızca hedef alınması politikasının devamı olarak görülüyor.

Bölgedeki halklar ve direniş destekçileri, bu tür dış müdahalelere karşı kararlı duruşlarını sürdürüyor. Washington’un dayatmalarına rağmen, direnişin gücü ve meşruiyeti her geçen gün daha da güçleniyor.

Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki mevcut krizlerin çözümünde dış operasyonların değil, halkların haklarına saygı duyan ve adil bir yaklaşımın şart olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.