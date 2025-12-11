İran-Kazakistan buluşması: 7 ortaklık anlaşması imzalandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da mevkidaşı Kassym-Jomart Tokayev ile bir araya gelerek, iki ülke arasında yedi işbirliği belgesi ve mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşmalar, ulaşım, transit ve lojistik, kültürel değişimler, hukuki yardımlar, sağlık hizmetleri, diplomatik etkileşim ve medya alanlarını kapsıyor. İki lider ayrıca ilişkilerin derinleştirilmesine dair ortak bir bildiri de imzaladı.

Pezeşkiyan, başkanlığını yaptığı yüksek seviyeli heyetle yaptığı ziyareti, “ikili ilişkileri güçlendirme yolunda önemli ve belirleyici bir adım” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı, Tahran ve Astana’daki siyasi iradenin iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı hak ettiği düzeye taşıyabileceğini vurguladı.

ABD Tek Taraflılığına Karşı İşbirliği

İran Cumhurbaşkanı, İran ve Kazakistan’ın ABD’nin tek taraflı politikalarına karşı yakın ilişkiler geliştirmesi gerektiğini ifade etti. “ABD ve bazı Batılı ülkeler, egemen devletlerin kimliğini ve bağımsızlığını hedef alıyor. Bu koşullar altında, karşılıklı bağların daha ciddi ve hassas şekilde geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Pezeşkiyan, bölgesel ortamın giderek karmaşıklaştığını ve küresel siyasette tek taraflı yaklaşımların arttığını belirterek, iki ülkenin ikili ticarette yüzde 40’lık büyüme sağladığını ve ticaret hacmini 3 milyar dolara yükseltmeye yönelik yol haritasını hayata geçirmeye hazır olduklarını aktardı. Ayrıca özel sektörün kapasitesinden daha fazla yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Tarihsel ve Bölgesel İşbirliği

Pezeşkiyan, Kazakistan’ın bağımsızlığından bu yana iki ülkenin dostane ilişkilerini sürdürdüğünü ve İran’ın komşularla bağlara özel önem verdiğini söyledi. Tahran ve Astana’nın bölgesel ve uluslararası birçok konuda yakın etkileşimde bulunduğunu ifade eden Pezeşkiyan, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda değerli anlaşmalara ulaşıldığını belirtti.

İki ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Hazar Denizi bölgesi konularında aktif işbirliği yaptığına dikkat çekti. Pezeşkiyan, bankacılık sorunlarının çözülmesinin ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını ve İran–Avrasya Ekonomik Birliği serbest ticaret anlaşmasının tam uygulanmasının, Tahran–Astana ticari ilişkilerini daha da genişleteceğini vurguladı.