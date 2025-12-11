Hamas: İsrail'in oyalama taktiği Gazze'de felakete neden oluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, işgalci Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmekteki gecikmesini ve özellikle insani protokol ile barınma malzemelerinin girişini engelleme konusundaki ihmallerini kınayan bir açıklama yayımladı. Hamas, bu durumun kış mevsiminin başlangıcında yıpranmış çadırlara ve geçici barınma merkezlerine zarar verdiğini ve Gazze’deki Filistin halkının insani acısını her geçen gün derinleştirdiğini vurguladı.

Hamas açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:

Siyonist işgalci düşman, Gazze halkının karşı karşıya olduğu felaket koşullarının tamamından sorumludur; bu koşullar, işgal rejiminin barınma malzemelerinin girişini kasıtlı olarak engellemesi ve yüz binlerce mültecinin kış öncesi acılarını artırma çabalarının sonucudur. Mevcut çadırlar, soğuk ve fırtınaya karşı direnç gösterememektedir.

Hamas, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını garanti eden arabulucular ve ülkelerden, işgalci Siyonist rejime doğrudan baskı uygulayarak Filistin halkının barınması için gerekli tüm malzemelerin girişini sağlamalarını ve Refah sınır kapısını anlaşma hükümlerine uygun olarak çift yönlü açmalarını talep etti. Bu adım, mağdurların insani onurunun korunmasını güvence altına alacaktır.