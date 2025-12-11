  1. Ana Sayfa
Gazze'de su altında kalan çadırda bir bebek soğuktan şehit oldu

11 Aralık 2025 - 17:54
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebeğin soğuktan hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Han Yunus’ta bebek Rehaf Ebu Cezr, soğuk hava ve çadırın yağmur nedeniyle su altında kalması sonucu şehit oldu." dedi.

Sosyal medya platformlarında da Han Yunus’ta bir bebeğin yaşamını yitirdiğine yönelik görüntüler paylaşıldı. Aktivistler bebeğin “soğuk nedeniyle” hayatını kaybettiğini ifade etti.

Söz konusu bebeğin bir aile üyesinin videoda, "Soğuk öldürdü onu ey insanlar, kimse onlarla ilgilenmiyor. Çocuklar teker teker ölüyor." dediği duyuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş daha önce, soğuk ve yağmur sebebiyle Gazze'de çadırlarda kalan yaşlı ve çocukların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kutup kökenli “Byron” fırtınası, İsrail’in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi’ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sıcaklığın düşüşüyle birlikte bölgeyi olumsuz etkiliyor. Bu durumun cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

