Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sudan, Nisan 2023’te başlayan açık savaş öncesinde uzun sürecek bir krizin eşiğindeydi. On yıllarca süren Ömer el-Beşir dönemi, kırılgan bir ekonomi, dağınık güvenlik güçleri ve köklü paramiliter yapılar bıraktı.

2019’daki darbe sonrası Beşir’in devrilmesinin ardından kurulan geçiş hükümeti, sivil ve askerler arasında uzlaşmayı sağlayamadı. Bu nedenle siyasi istikrarsızlık, yerel ayaklanmalar ve Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Müdahale Güçleri (RSF) arasındaki rekabet, tam ölçekli bir savaşa dönüştü.

Avrupa’nın Rolü ve Kaynakların Saptırılması

Avrupa Birliği, coğrafi uzaklığına rağmen bu süreçte etkili oldu. Yaklaşık on yıl boyunca AB, “uluslararasılaştırma” stratejisi ile göç yönetimini yönetti; Afrika ülkelerine mali yardım, eğitim ve ekipman sağlayarak Avrupa’ya yasa dışı göçü azaltmayı hedefledi.

Ancak bu yaklaşım, Sudan’da istenmeyen ve yıkıcı sonuçlar doğurdu. Göç yönetimi ve kapasite geliştirme adı altında tahsis edilen fonlar, silah kaçakçılığı ve zayıf denetimle birleşti. Özellikle İngiltere, bu fonların Hızlı Müdahale Güçleri’ne ulaştığını bilmesine rağmen yardımlarını sürdürdü.

2014–2018 yılları arasında AB, “Avrupa’nın Afrika Acil Fonu (EUTF)” ve “Daha İyi Göç Yönetimi” projeleri aracılığıyla Sudan’a yaklaşık 200 milyon euro (232 milyon dolar) aktardı. Bu fonlar, AB ile Sudan güvenlik yapıları, özellikle sonradan RSF’ye dahil edilen birimlerle iş birliğini güçlendirdi.

2017’de Enough Project (İNAAF) tarafından yayımlanan “Sınır Gözetimi Cehennemi” raporu, Avrupa fonlarının RSF tarafından kullanılma riskine dikkat çekti. 2019’da ise AB, kaynakların baskıcı amaçlar için kullanılması ihtimali nedeniyle bazı göç kontrol faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı.

Avrupa Yapımı Silahlar Sudan Savaşında

Savaşın derinleşmesiyle birlikte, çoğunlukla Avrupa menşeli silah ve mühimmat, Hızlı Müdahale Güçleri tarafından kullanıldı. Güvenilir görüntüler, açık kaynak analizi ve seri numarası takibi, Avrupa yapımı silahların savaşta kullanıldığını doğruladı.

Kasım 2024’te Uluslararası Af Örgütü, “Nimr Ajban” zırhlı araçlarının Fransız Galex şirketi üretimi savunma sistemleriyle donatıldığını ve Darfur’da konuşlandırılmasının BM silah ambargosunu ihlal ettiğini raporladı.

Frans 24 ve Reuters’in saha araştırmaları, 81 mm havan mermilerinin Bulgaristan menşeli olduğunu ve RSF’nin kuzey Darfur’da kullandığını ortaya koydu. Ekim ayında Guardian gazetesi, İngiltere yapımı hafif silah hedefleme sistemleri ve zırhlı motorların RSF’de bulunduğunu bildirdi.

Tüm bu bilgiler, Avrupa yapımı silahların yasaklara ve garantilere rağmen Sudan’daki çatışmalara ulaştığını gösteriyor. Buna rağmen özellikle İngiltere, bu ekipmanların terörist RSF’nin eline geçtiğini bilmesine rağmen, silah ihracat izinlerini sürdürdü.