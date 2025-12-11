İran-Pakistan sınırında ABD destekli terör yeniden alevlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Doğu İran’da son dönemde gerçekleştirilen birleşme hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin bölgedeki terör aparatlarını yeniden düzenleme planının bir halkası olarak değerlendiriliyor. Direniş Cephesi’ne karşı yürütülen bu yeni proje, dış destek ve kaynak yoğunlaştırmasına rağmen, grup içi çatlaklar nedeniyle geleceği belirsiz ve risklidir.

Tahran karşıtı terör unsurlarının bu birleşmesi, Suriye’de tekfirci örgütlerin Batı’nın koordinasyonu altında gösterdiği başarısız modelin kopyası niteliğindedir. Söz konusu model, Suriye devletine karşı yürütülen vekâlet savaşında ciddi bir yenilgi almış ve bugün aynı plan, daha merkezileştirilmiş bir yapıyla yeniden sahneye sürülmektedir.

Bu yapılandırma, ABD’nin öncülüğünde ve Siyonist işgal rejimi, İngiltere ve Hindistan’ın aktif iş birliğiyle Doğu İran’a taşınmıştır. Nihai hedef, İran İslam Cumhuriyeti—yani Direniş Cephesi’nin asli direği—üzerinde baskı, istikrarsızlık ve güvenlik maliyeti yaratmaktır.

“Ceyş’üz-Zulm” gibi unsurlar, yayımladıkları bildirilerde birleşmeyi güya “örgütsel güçlenme” olarak gösterse de, bu süreç büyük ihtimalle iç tasfiyeler, çatlaklar ve liderlik rekabetiyle ilerleyecektir. Küçük grupların bazı elebaşlarının “fiziki olarak” ortadan kaldırılması, bu merkezileşmenin doğal bir sonucu olarak öngörülmektedir.

Her ne kadar ABD eksenli finansal, askeri-eğitim ve istihbari destek tek bir yapı içinde toplanmış olsa da, bu merkezileşme İran güvenlik kurumlarının izleme, hedef alma ve etkisiz kılma süreçlerini kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda, bu örgütler yıllardır özellikle masum Beluç sivillerine yönelik saldırılarıyla toplum nezdinde tamamen meşruiyetini kaybetmiş durumdadır. İsim değiştirme ve yeniden markalama girişimleri, işledikleri cinayetleri unutturma çabası olmaktan öteye geçmemektedir.

Bu kimlik değişimi, Batı’nın bu gruplara hukuki kısıtlamaları aşarak destek vermesini de kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ancak köklü ideolojik, etnik ve kişisel uyuşmazlıklar sebebiyle, bu birlikteliğin iç çatışmalara ve yeni tasfiyelere yol açması muhtemeldir. Ayrıca yapının, Afganistan ve Pakistan’dan radikal unsurları devşirmesi ihtimali, sadece İran için değil, Pakistan gibi bölge ülkeleri için de ortak bir güvenlik tehdidi yaratacaktır.

Sonuç olarak, Doğu İran’daki terör gruplarının birleşmesi, Batı blokunun bölgedeki vekil örgütlerini daha etkili kullanma girişimidir. Ancak içsel gerginlikler, aşırı görünürlük ve merkezileşmenin getirdiği kırılganlıklar nedeniyle bu proje, yapısal zaaflarla maluldür. Bu girişimin akıbeti, İran’ın güvenlik kurumlarının proaktif hamleleri ve bölgesel müttefikleriyle koordineli caydırıcılığıyla şekillenecektir.