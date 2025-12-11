  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Gazze'de yüzlerce çadır yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı

11 Aralık 2025 - 18:20
News ID: 1760682
Gazze'de yüzlerce çadır yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı

Gazze Şeridi'nde iki gündür devam eden şiddetli yağış nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yüzlerce çadır sular altında kaldı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şiddetli yağışın özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde etkili olduğu belirtildi.

Çadırları sular altında kalan yüzlerce Filistinli ailenin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yağışların devam etmesi durumunda tahliyelerin artacağı kaydedildi.

Açıklamada, yerinden edilen aileler için geçici barınak bulunmaması durumunda insani koşulların daha da kötüleşeceği uyarısı yapıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha