Tel Aviv’de Alarm Seviyesi Yükseliyor: İsrail ‘Önleyici Savaş’ Gerekçesine Sarılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki gerilim hattı her geçen gün biraz daha sertleşirken İsrail, son haftalarda yaşanan gelişmeleri “önleyici saldırı için oluşan koşullar” şeklinde yorumlamaya başladı. Tel Aviv’in güvenlik çevreleri, direniş güçlerinin sahada artan koordinasyonu ve bölgesel müttefiklerinin verdiği siyasi destek nedeniyle baskının büyüdüğünü savunuyor. Ancak bölge uzmanları, İsrail’in bu söyleminin askeri ihtiyaçtan çok siyasi bir manevraya işaret ettiğini belirtiyor.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, güvenlik kabinesinin kapalı oturumlarında “tehditlerin yoğunlaştığı” iddiasıyla önleyici operasyon senaryolarının masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Buna karşın direniş çevrelerinde hâkim olan yorum, Tel Aviv’in bu söylemi kullanarak hem iç kamuoyunu konsolide etmeye çalıştığı hem de olası saldırılarına meşruiyet zemini hazırlamaya çalıştığı yönünde.

Lübnan sınır hattından Gazze çevresine, Kızıldeniz koridorlarından Suriye sahasına kadar geniş bir alanda İsrail’in tehdit değerlendirmelerini sertleştirmesi, bölgede yeni bir gerilim dalgası ihtimalini artırıyor. Ancak direniş eksenine yakın kaynaklar, İsrail’in “önleyici savaş” söylemini yükseltmesinin, sahadaki güç dengelerinin Tel Aviv lehine olmadığına dair önemli bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Bölge analistleri, mevcut koşulların İsrail’i daha agresif bir söyleme iten temel sebebin, direniş güçlerinin son aylarda artan koordinasyonu olduğunu vurguluyor. Bu durum, Tel Aviv’in alışık olduğu “tek taraflı hareket alanı”nı giderek daraltıyor. Nitekim İsrail’in askeri ve siyasi elitleri içinde de “kontrol kaybı” hissiyatının belirgin şekilde arttığı yorumları yapılıyor.

Önümüzdeki günlerde İsrail’in bu söylemi askeri eylemlere dönüştürüp dönüştürmeyeceği belirsizliğini korurken, bölgedeki direniş aktörlerinin tetikte olduğu ve herhangi bir maceracı girişimin karşılıksız kalmayacağı mesajını farklı kanallardan ilettiği görülüyor. Bu da bölgede tansiyonun daha uzun süre düşük seviyeye inmeyeceğine işaret ediyor.