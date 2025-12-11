Washington’dan İsrail Merkezli Yeni Baskı Hattı: Graham’ın Açıklamaları Bölgeyi Daha Da Geriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Senatörü Lindsey Graham’ın son açıklamaları, Orta Doğu’da zaten kırılgan olan dengeleri daha da hassas hâle getirdi. Graham, yaptığı konuşmada İsrail’in güvenliğinin “ABD için tartışmasız bir öncelik” olduğunu vurgularken, Hamas ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması gerektiğini savundu. Bu ifadeler, bölgede yıllardır uygulanan baskı politikalarının yeni bir çerçeveyle yeniden sahneye sürüldüğü şeklinde yorumlandı.

Washington’ın bölge yaklaşımını yıllardır yakından takip eden analistler, Graham’ın sözlerinin yalnızca kişisel bir tavır değil, ABD yönetimindeki belirli çevrelerin benimsediği stratejik çizginin güncel bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Direniş eksenine yakın kaynaklara göre ise bu açıklamalar, ABD’nin güvenlik söylemi arkasına gizlenmiş müdahale politikalarının “eski reçetelerin yeni ambalajı” niteliğinde.

Özellikle Hizbullah ve Hamas’a yönelik “silahsızlandırma” çağrısı, sahadaki gerçeklikten kopuk olması nedeniyle tepki topluyor. Bölge uzmanları, direniş hareketlerinin ortaya çıkış nedenlerini ve halk tabanındaki karşılığını göz ardı eden bu yaklaşımın, çatışma dinamiklerini çözmek yerine daha da körüklediğini belirtiyor. Direniş çevrelerinde ise Graham’ın açıklamaları “beklenen bir çıkış” olarak görülüyor; zira Washington’ın İsrail merkezli güvenlik anlayışının bölge halklarının iradesiyle çeliştiği yıllardır dillendiriliyor.

Lübnan, Filistin ve bölgenin farklı cephelerinde ABD’nin bu söylemlerinin sahada ne anlama gelebileceği tartışılırken, direniş güçleri tarafından yapılan dikkat çekici bir değerlendirme öne çıkıyor: “Washington ne söylerse söylesin, bu coğrafyada dengeyi belirleyen artık yalnızca güç değil, halkların kararlılığıdır.”

Senatör Graham’ın açıklamalarının önümüzdeki günlerde İsrail yanlısı politikaları daha da sertleştirmesi beklenirken, bölgedeki birçok siyasi aktör Washington’ın tek taraflı güvenlik söylemine karşı kendi denge mekanizmalarını oluşturma çabasını sürdürüyor. Bu nedenle açıklamaların, yalnızca bir politik duruş değil, sahada yeni bir gerilim hattının işaret fişeği olarak da okunabileceği belirtiliyor.