Maduro'dan direniş çağrısı: Venezuela gerekirse Amerika emperyalizminin dişlerini kırar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Caracas’ta destekçileriyle yaptığı buluşmada, ülkesinin gerekirse “Kuzey Amerika emperyalizminin dişlerini kırmaya hazır olduğunu” vurguladı.

Maduro, Venezuela’da barış ve istikrarı güvence altına alabilecek tek güçün iktidardaki birleşik sosyalist parti olduğunu belirtti.

Maduro’nun bu sert açıklamaları, aynı saatlerde ABD’nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine yönelik hukuksuz el koyma girişimiyle eş zamanlı olarak geldi. Caracas yönetimi, Washington’ın bu eylemini uluslararası hukuka aykırı bir saldırı ve ekonomik ablukanın yeni bir halkası olarak değerlendiriyor.

Maduro başka bir konuşmasında da ülkenin içinde bulunduğu aşamanın “tereddüt ve korku değil, cesaret ve mücadele dönemi” olduğunu belirtti. Devlet Başkanı, özellikle kırsal kesimdeki halkın ve taban hareketlerinin dış baskılara karşı direnişteki rolünü vurgulayarak, “Bu halk, ülkeyi her türlü saldırgan emperyal güce karşı savunmak için silaha sarılacaktır.” ifadelerini kullandı.