ABD Venezuela açıklarında bir tankeri gasp etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında yasadışı biçimde el koyduklarını açıkladığı petrol tankeriyle ilgili yeni açıklamalar yaparak, bu korsanlık girişimini “iyi bir gerekçeyle” gerçekleştirdiklerini iddia etti ve tankeri ellerinde tutacaklarını söyledi.

Beyaz Saray’da iş insanlarıyla yaptığı toplantı sonrası konuşan Trump, Washington yönetiminin Venezuela’ya yönelik ekonomik kuşatma ve yaptırım politikalarının yeni bir adımı olarak görülen tanker gaspına dair ayrıntıya girmekten kaçındı. Trump, “Olayla ilgili fotoğraflar yakında açıklanacak. Detayları ilgili kişilerden öğrenirsiniz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu petrol tankerinin kime ait olduğu, hangi ülkeye petrol taşıdığı gibi soruları cevapsız bırakırken, tankerin “ellerinde tutulacağını” açıkladı. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da Venezuela yönetimine karşı ekonomik baskıyı daha da artıracaklarını belirtmişti.

Washington’ın bu adımı, yıllardır ABD yaptırımlarıyla boğulmaya çalışılan Venezuela ekonomisine yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor. Bölge kaynakları, Venezuela’dan çıkan petrol tankerlerinin önemli bir bölümünün Çin’e petrol taşıdığını, Washington’ın ise bu ticareti engelleme yönünde hamleler yaptığını aktarıyor.

Trump, “Bugün haber açısından ilginç bir gün, muhtemelen biliyorsunuzdur; Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, bugüne kadar el koyduklarımızın en büyüğü.” ifadeleriyle ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan müdahalesini açıkça dile getirmişti.

ABD’nin bu korsanlık eylemi, uluslararası hukukçular ve bölge uzmanları tarafından, ülke egemenliklerini hedef alan zorba ve tek taraflı bir müdahale olarak değerlendiriliyor.