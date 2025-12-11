Epstein Dosyası Yeniden Gündemde: Sızdırılan Belgeler İsrail Yanlısı Gizli Finans Akışını Ortaya Seriyor

Sızdırılan yazışmalara göre Epstein, Wexner ailesinin kontrolündeki hesapları kullanarak milyonlarca doları İsrail yanlısı düşünce kuruluşlarına, lobi organlarına ve belirli siyasi aktörlere kanalize etti. Belgelerde, bu transferlerin çoğunun “hukuki danışmanlık”, “stratejik fonlama” veya “bağış havuzu” gibi belirsiz başlıklarla maskelendiği belirtiliyor.

Mali uzmanlara göre bu yapı, yalnızca vergi ve denetim mekanizmalarını devre dışı bırakmak için değil, aynı zamanda fonların gerçek hedeflerini görünmez kılmak için özenle tasarlanmış. Epstein’ın hukuki vekilleri üzerinden yürüttüğü işlemler, para akışını katmanlandırarak takibi zorlaştırmış; bu da operasyonların uzun yıllar boyunca neredeyse hiçbir şüphe doğurmadan devam etmesini sağlamış.

Belgeleri inceleyen araştırmacı gazeteciler, e-postalardaki bazı isimlerin ABD siyasetinde aktif rol oynayan kişiler olduğuna dikkat çekiyor. Bu isimlerin, fonların nereye ve hangi amaçla yönlendirildiğini bildiğine dair doğrudan kanıt bulunmasa da, yazışmaların ortaya çıkardığı ağın beklenenden daha geniş olduğu ifade ediliyor.

Direniş eksenine yakın kaynaklar ise sızdırılan belgelerin, uzun süredir dile getirilen “Washington’daki İsrail yanlısı etkilenme mekanizmalarının” perde arkasını gözler önüne serdiğini savunuyor. Bu çevrelere göre Epstein-Wexner ağı, yalnızca mali bir ilişki değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik amaçlarla örülmüş çok katmanlı bir yapı niteliği taşıyor.

Uzmanlar, belgelerin önümüzdeki dönemde hem ABD’de hem de Orta Doğu’da yeni tartışmaların fitilini ateşleyebileceği görüşünde. Zira ortaya çıkan bilgiler, sadece geçmişteki skandalları değil, bugün yürütülen politikaların arka planını da yeniden sorgulatacak nitelikte. Bu nedenle Epstein dosyasının daha uzun süre kapanmayacağı, aksine yeni soru işaretlerini beraberinde getireceği değerlendiriliyor.