İsrail’in Ekonomik Çıkmazı Derinleşiyor: Savaş Tazminatları Rekor Seviyeye Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze’ye yönelik aralıksız saldırılarının yalnızca askeri ve siyasi alanda değil, ekonomik planda da ağır bir bedel doğurduğu bir kez daha resmi verilerle ortaya çıktı. İsrail Vergi Dairesi, 7 Ekim 2023’ten bu yana yürütülen operasyonlar ve iç güvenlik harcamaları nedeniyle yapılan tazminat ödemelerinin toplamının 30 milyar şekelin üzerine çıktığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ödenen tazminatlar; işyeri kayıpları, tarım alanlarının zarar görmesi, üretim durmaları, göç eden veya tahliye edilen yerleşim birimlerinin masrafları ve orduya ayrılan ek bütçeler dahil geniş bir kalemi kapsıyor. İsrail iç kamuoyunda artan ekonomik baskı nedeniyle hükümete yönelik eleştiriler giderek sertleşirken, bazı uzmanlar mevcut gidişatın “sürdürülebilir olmaktan uzak” olduğunu vurguluyor.

Ekonomistler, savaşın uzamasının yalnızca doğrudan tazminat maliyetlerini değil, yatırımcı güvenini, turizm gelirlerini ve üretim kapasitesini de aşındırdığını belirtiyor. Özellikle kuzey ve güney bölgelerinde aylarca devam eden güvenlik kısıtlamaları, İsrail’in ticari sektöründe ciddi bir daralma yaratmış durumda.

Direniş çevreleri ise bu tabloyu, İsrail’in uzun süredir sürdürdüğü saldırgan politikaların kendi ekonomisi üzerinde yarattığı “geri tepme” olarak yorumluyor. Bölgedeki analistler, askeri baskıyla sonuç alma ısrarının Tel Aviv yönetimini hem siyasi hem mali açıdan çıkmaza sürüklediğini değerlendiriyor.

Resmi makamlar tazminat yükünün daha da artabileceğini belirtirken, ekonomik maliyetlerin İsrail iç siyasetinde yeni tartışmaları tetiklemesi bekleniyor.