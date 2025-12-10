Hamas: Direnişi silahsızlandırma çağrıları İsrail'e hizmet ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas’ın yurtdışı sorumlusu Halid Meşal, Filistin’in geleceğine yalnızca Filistinlilerin karar vereceğini vurgulayarak, Gazze’nin yönetiminin tamamen Filistinlilere ait olması gerektiğini söyledi. Meşal, asıl tehdidin Gazze’den değil, bölgeyi sürekli savaş ve kuşatma politikalarıyla hedef alan Siyonist işgal rejiminden geldiğini belirtti. Ona göre Gazze’nin veya direnişin silahsızlandırılması anlamına gelen her plan, “Filistin halkının ruhunun alınması” demektir.

El Cezire’nin aktardığı konuşmasında Meşal, Gazze’de yönetimin dış müdahalelerle değil, halkın iradesiyle şekillenmesi gerektiğini ifade etti. Direnişi silahsızlandırma çağrılarının tamamen Siyonist işgal güçlerinin çıkarına olduğunu söyleyen Meşal, “tehlike, topraklarımızı işgal eden rejimden kaynaklanıyor; Gazze’den değil” dedi.

Meşal, ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçişi sağlamak ve Gazze’ye acil insani yardım akışını artırmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Yardımların siyasi bir baskı aracı olarak değil, Gazze’nin ayakta kalması ve işgalci rejimin saldırılarına karşı nefes alabilmesi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hamas yetkilisi, daha önce sunduğu “Siyonist rejimin saldırganlığına karşı 10 maddelik program”a işaret ederek, Filistin davasının bugün yeniden bölgesel ve uluslararası gündemin merkezine yerleştiğini kaydetti. Meşal’e göre artık Filistin meselesi, yıllarca yapılmaya çalışıldığı gibi marjinal bir başlık değil, Batı Asya ve Arap dünyası için acil ve temel bir stratejik konu haline gelmiştir.

Meşal, Gazze’nin artık gücünün sınırlarını zorlayarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, bugün ise toparlanma ve yeniden hayatın normale dönmesi gerektiğini söyledi. “Gazze’nin yeni bir çatışmaya ihtiyacı yok; fakat Filistin direnişinin silahsızlandırılması, halkımızın ruhunu öldürmek anlamına gelir. Aracılara açıkça söyledik: Gazze’nin ihtiyacı, onu ayağa kaldıracak ve toparlanmasını sağlayacak gerçek destekçilerdir” dedi.