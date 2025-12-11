Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İran Filistin’in sarsılmaz destekçisidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas’ın dış büro siyasi lideri Halid Meşal, yaptığı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin davasının daima asli ve sarsılmaz destekçilerinden biri olduğunu vurgulayarak, “İran’ın tüm alanlardaki samimi desteği takdire şayandır” dedi.

10 Aralık 2025’te yayımlanan “Muvazin” programına katılan Meşal, Hamas’ın siyasi sürecinde farklı Arap ülkelerinden “dereceleri farklı da olsa” destek aldığını ve tüm bu ülkelerle iletişimde bulunduğunu belirtti.

Meşal, Hamas’ın hiçbir zaman kendisini tek bir eksene kapatmadığını, Arap ve İslam ümmetinden uzak bir çizgiye girmediğini söyleyerek, bazı Arap ve İslam ülkelerinin Hamas’la bağlarını kesmesinin bu algıyı zedelediğini ifade etti. Ona göre Hamas’ın hedefi, Arap ve İslam dünyasındaki varlığını daha da güçlendirmektir.

Siyasi lider, Hamas’ın silah konusundaki yaklaşımını ABD’ye de anlatmayı umduğunu belirterek, bu yaklaşımın Washington tarafından “anlaşılabilir ve onaylanabilir” olduğunu söyledi. Meşal, “Gazze üzerine düşeni yaptı. Artık Gazze’nin ayağa kalkması ve yeniden inşa edilmesi gerekiyor.” dedi.

Meşal, işgalci İsrail’in silahsızlanma taleplerine karşı direnişin sunduğu formülü açıklarken, Hamas’ın çeşitli taraflara “direnişin silahının nasıl korunacağı, nasıl gizleneceği, nasıl kullanılmayacağı ve sergilenmeyeceği” konusunda güvence içeren bir denklem sunduğunu kaydetti. Buna ek olarak direnişin, “gerçek bir güvence” olarak uzun süreli ateşkes önerisini de masaya koyduğunu belirtti.

Meşal, “Asıl tehdit Gazze değil, Siyonist rejimdir. Filistinlilerin silahsızlandırılması, insanın ruhunun bedeninden koparılması gibidir.” diyerek işgal rejiminin taleplerini reddetti. ABD’nin bu yaklaşımı anlamasını umduğunu ve arabulucu ülkelerin (Katar, Mısır, Türkiye) bu yaklaşımı Amerikalılara aktardığını söyledi.

Gazze’nin geleceğine dair stratejiyi değerlendiren Meşal, önceliğin “yeniden ayağa kalkmak ve kendi iç dinamizmini güçlendirmek” olduğunu belirtti. Gazze’nin üzerine düşeni hatta daha fazlasını yaptığını, bu nedenle artık kimseden yeni bir saldırı ya da askerî eylem beklentisinin olmaması gerektiğini vurguladı. Direniş, Gazze’nin yeniden inşası için dış desteğe ihtiyaç duyduklarını arabuluculara iletmiş durumda.

Uluslararası güç konuşlandırılması konusuna değinen Meşal, direnişin sınır güvenliği için, Lübnan’daki UNIFIL benzeri “işgalci İsrail’den Gazze’yi ayıracak” bir uluslararası güce karşı olmadığını ifade etti. Ona göre arabulucular başta olmak üzere sekiz Arap ve İslam ülkesinden oluşan garantörler, Gazze’ye ve direnişe güvence sağlayabilir; böylece Gazze’den işgalci güçlere karşı herhangi bir askerî adım atılmaması garanti altına alınabilir.

Meşal, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati’nin “uluslararası gücün görevi barışı sağlamak değil, mevcut barışı korumaktır” yönündeki açıklamalarını da olumlu karşıladı.

Gazze’nin yönetimi:

Meşal, daha önce Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayan bir teknokrat hükümeti üzerinde anlaşmaya varıldığını, fakat savaşın ve Siyonist rejimin vetosunun bu süreci engellediğini açıkladı. İki–üç hafta önce Filistinli gruplar ile Mısır arasında derin bir istişare yapıldığını, 40 isimden 8 kişinin seçilerek Gazze toplumunun temsilcisi olarak belirlenmek istendiğini, ancak İsrail’in bu aşamada da süreci sabote ettiğini söyledi.

ABD Başkanı’nın sunduğu “Barış Konseyi” planına dair uyarıda bulunan Meşal, bunun tehlikeli olduğunu, özellikle de alt birimi olan “İcra Konseyi”nin gerçekte Gazze’nin yönetimini ele alacağını ve bunun Filistin halkı üzerinde bir çeşit vesayet oluşturduğunu belirtti. “Biz Filistinlinin Filistinliye hükmetmesini istiyoruz. Halk kendi yöneticisini kendisi seçmelidir.” dedi.

Bölgesel tablo:

Meşal, Filistin meselesinin bölgesel denklemde yeniden merkezî bir konuma yükseldiğini, artık kimsenin bu meseleyi görmezden gelemediğini söyledi. Buna karşılık Siyonist rejimin dünya ölçeğinde bir dışlanmışlığa sürüklendiğini, çünkü Gazze’de açık bir soykırım yürüttüğünü vurguladı.

7 Ekim 2023 sonrası normalleşme projelerinin çöktüğünü belirten Meşal, “Bu fikir yalnızca iki yıldır süren İsrail saldırılarını yok saymak isteyenler için var olmaya devam ediyor.” dedi. İşgal rejiminin Batı Şeria’da fiilî ilhak süreci yürüttüğünü, bölgenin kimliğini yeniden tanımlamaya çalıştığını ve sahada uyguladığı adımlarla bölgeyi kendi hâkimiyeti altına alma niyetini açıkça gösterdiğini söyledi.

Sözlerini sonlandırırken Meşal, Filistin Yönetimi’nin ağır bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu, kendi siyasi projesinin çöktüğünü bildiğini ve bugün yalnızca bir “güvenlik aygıtı” olarak görüldüğünü ifade etti.