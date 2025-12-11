İsrail Suriye’de Şiddeti Tercih Ediyor: Minimal Maliyet, Maksimum Baskı Stratejisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Suriye politikası, son dönemde net bir şekilde “az maliyet, yüksek şiddet” eksenine oturmuş durumda. Bölgedeki askeri ve istihbarat kaynaklarına göre Tel Aviv, doğrudan sahada büyük meblağlar harcamak yerine hedefe odaklı operasyonlar ve hava saldırılarıyla kontrol sağlamaya çalışıyor.

Yerel gözlemciler, bu stratejinin özellikle direniş güçlerini ve müttefiklerini baskı altında tutmayı amaçladığını belirtiyor. Analistlere göre İsrail, Suriye’nin kırılgan dengelerini kendi lehine çevirmek için sivil bölgeleri, stratejik noktaları ve lojistik hatları sürekli hedef alıyor; bu sayede mali yükü sınırlarken, psikolojik ve operasyonel baskıyı maksimuma çıkarıyor.

Direniş çevreleri, Tel Aviv’in bu yaklaşımını hem tahripkar hem de geçici bir strateji olarak değerlendiriyor. Suriye’deki yerel gruplar ve bölgesel müttefikler, İsrail’in düşük maliyetli saldırılarına karşı uzun vadeli hazırlıklar yapıyor ve savunma hatlarını güçlendiriyor.

Bölge analistleri, İsrail’in bu yöntemiyle sahadaki kalıcı bir üstünlük elde etmesinin zor olduğunu, aksine direnişin adaptasyon kabiliyeti sayesinde Tel Aviv’in sürekli yeni risklerle karşı karşıya kalacağını ifade ediyor. Suriye sahasındaki mevcut tablo, İsrail’in kısa vadeli çıkarlarını maksimize etme çabasının, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini ve direniş eksenini daha kararlı hale getirdiğini gösteriyor.