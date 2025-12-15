Gazze'de Katliam Sürüyor: Trump Planı Çöktü, Filistin Direnişi Yükseliyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze'nin tozlu sokaklarında İsrail jetleri bir kez daha gökyüzünü kararttı, son 24 saatte onlarca sivil katledildi. Hastaneler dolup taşıyor, yardım konvoyları vuruluyor; Trump'ın " Yüzyılın Anlaşması" diye pazarladığı hayaller ise fiilen çöp oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, can kaybının 50 bini aştığını duyururken, BM'nin laf salatası bölge halkını daha da öfkelendiriyor.

Direniş cephesinden sesler yükseliyor: Hamas ve İslami Cihad, "İşgalcilerin planı değil, halkımızın iradesi galip gelecek" diyor. Gazze gençleri enkaz altında bile slogan atıyor, "Özgürlük için direniyoruz!" Batı medyasının sansürüne rağmen sosyal ağlar gerçekleri haykırıyor – açlık, susuzluk, hastalıklar kol geziyor ama Filistin ruhu dimdik ayakta.

Uzmanlar net: Trump'ın İsrail yanlısı haritası, iki devletli çözümü bile gömdü. İran ve Hizbullah'tan gelen dayanışma mesajları çoğalırken, Arap sokakları ayağa kalktı. Filistin direnişi, emperyalist oyunlara karşı en güçlü cevap: Sabır ve mücadele. Dünya izlerken, Gazze savaşıyor – zafer yakın.