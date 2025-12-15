  1. Ana Sayfa
Gazze'de Katliam Sürüyor: Trump Planı Çöktü, Filistin Direnişi Yükseliyor!

15 Aralık 2025 - 16:34
İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi bombardımanları insani krizi uçuruma sürüklerken, Trump'ın sözde barış planı yerle bir oldu. İki milyon Filistinlinin açlık ve ölümle burun buruna olduğu tabloda, uluslararası toplumun ikiyüzlülüğü direniş ateşini harlıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze'nin tozlu sokaklarında İsrail jetleri bir kez daha gökyüzünü kararttı, son 24 saatte onlarca sivil katledildi. Hastaneler dolup taşıyor, yardım konvoyları vuruluyor; Trump'ın " Yüzyılın Anlaşması" diye pazarladığı hayaller ise fiilen çöp oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, can kaybının 50 bini aştığını duyururken, BM'nin laf salatası bölge halkını daha da öfkelendiriyor.

Direniş cephesinden sesler yükseliyor: Hamas ve İslami Cihad, "İşgalcilerin planı değil, halkımızın iradesi galip gelecek" diyor. Gazze gençleri enkaz altında bile slogan atıyor, "Özgürlük için direniyoruz!" Batı medyasının sansürüne rağmen sosyal ağlar gerçekleri haykırıyor – açlık, susuzluk, hastalıklar kol geziyor ama Filistin ruhu dimdik ayakta.

Uzmanlar net: Trump'ın İsrail yanlısı haritası, iki devletli çözümü bile gömdü. İran ve Hizbullah'tan gelen dayanışma mesajları çoğalırken, Arap sokakları ayağa kalktı. Filistin direnişi, emperyalist oyunlara karşı en güçlü cevap: Sabır ve mücadele. Dünya izlerken, Gazze savaşıyor – zafer yakın.

