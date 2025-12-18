Gazze’de Ateşkes Sonrası Gizli Savaş: İsrail Bağlantılı Casus Ağları Güvenlik Güçlerini Hedef Alıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte güvenliği ve iç düzeni sağlamak amacıyla görevlendirilen yerel asayiş personelinin, İsrail ordusunun yönlendirdiği casus ağlarının hedefi olduğu bildirildi. Güvenlik kaynaklarına göre, bu şebekeler sahadaki istikrarı bozmak ve direnişin toplumsal dayanaklarını zayıflatmak amacıyla sistematik faaliyetler yürütüyor.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu casus ağları özellikle asayiş birimlerinde görev yapan personelin kimlik bilgilerini, hareket alanlarını ve görev planlarını toplamaya odaklanıyor. Bu bilgilerin, ilerleyen süreçte suikast, gözdağı ya da iç karışıklık yaratmaya dönük operasyonlarda kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Gazze’deki yetkililer, ateşkesin askeri çatışmaların durması anlamına gelse de İsrail’in istihbarat ve psikolojik savaş yöntemlerinden vazgeçmediğini vurguluyor. Güvenlik birimlerinin hedef alınmasının, halkın güvenlik kurumlarına olan güvenini sarsmayı ve direniş ekseninin iç düzenini zayıflatmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Yerel direniş kaynakları ise bu tür girişimlerin daha önce de denendiğini ancak her seferinde halkın ve güvenlik güçlerinin iş birliğiyle boşa çıkarıldığını hatırlatıyor. Kaynaklar, casusluk faaliyetlerine karşı teyakkuzun artırıldığını ve şüpheli hareketliliklere karşı kapsamlı önlemlerin devreye sokulduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, ateşkes sonrası dönemde Gazze’de yaşanan bu “sessiz savaşın”, İsrail’in sahadaki askeri başarısızlıklarını telafi etmeye yönelik yeni bir cephe arayışının göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Direniş çevreleri ise tüm bu girişimlere rağmen Gazze’de iç güvenliğin korunacağını ve halkın iradesinin hedef alınmasına izin verilmeyeceğini vurguluyor.