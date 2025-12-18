Yemen’de Yeni Müdahale Hamlesi: ABD Ve İngiltere Sahneyi Güney Geçiş Konseyi Lehine Yeniden Kuruyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de yıllardır süren savaş ve siyasi parçalanma derinleşirken, ABD ve İngiltere’nin son dönemde attığı adımların, Birleşik Arap Emirlikleri’nin açık destek verdiği Güney Geçiş Konseyi’ni öne çıkarmaya yönelik olduğu belirtiliyor. Bölgesel kaynaklar, bu hamlelerin Yemen’in toprak bütünlüğünü daha da zayıflatacak yeni bir sürecin kapısını araladığını ifade ediyor.

Diplomatik kulislerde konuşulan bilgilere göre Washington ve Londra, Güney Geçiş Konseyi’ni “istikrar sağlayıcı aktör” olarak pazarlamaya çalışırken, fiilen ülkenin güneyinde ayrı bir siyasi ve askeri yapının kalıcı hale gelmesini hedefliyor. Bu yaklaşımın, Yemen halkının iradesini ve ulusal direnişin meşru taleplerini yok saydığına dikkat çekiliyor.

Sahadaki gelişmeler de bu stratejiyi doğrular nitelikte. Son haftalarda Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçlerin hareket alanının genişlemesi, bazı bölgelerde yeni güvenlik düzenlemelerinin devreye sokulması ve uluslararası temasların artması, ABD ve İngiltere’nin süreci perde arkasından yönlendirdiği yorumlarını güçlendirdi.

Direniş çevreleri ise bu adımların, Yemen’de barış arayışından çok, kontrol edilebilir vekil yapılar üzerinden ülkenin yeniden şekillendirilmesini amaçladığını vurguluyor. Yapılan değerlendirmelerde, Batılı güçlerin ve müttefiklerinin, Yemen krizini çözmek yerine krizi yönetilebilir ve parçalı bir yapıya dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre ABD ve İngiltere’nin Güney Geçiş Konseyi merkezli hamleleri, sadece Yemen’i değil, tüm bölgeyi yeni bir istikrarsızlık dalgasıyla karşı karşıya bırakma riski taşıyor. Buna rağmen Yemen’deki direniş güçleri ve halk tabanlı yapılar, dış müdahalelere rağmen ulusal egemenliği savunma kararlılığını sürdürdüklerini vurguluyor.