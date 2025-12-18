Doğu Akdeniz’de Stratejik İş Birliği: Atina ve Tel Aviv Hızlı Müdahale Gücü Kuruyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Doğu Akdeniz’de son dönemde artan deniz ve kara gerilimleri, Yunanistan ve İsrail’i iş birliğini güçlendirmeye itti. Atina ve Tel Aviv, oluşturulacak hızlı müdahale gücü ile bölgesel krizlere karşı ortak harekât yeteneğini artırmayı ve stratejik derinlik sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, bu yapının caydırıcılık kapasitesini artıracağını öne sürse de bölgedeki analistler, adımın askeri gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynaklara göre, güç kapsamında hava, deniz ve kara unsurlarının entegre çalışması öngörülüyor; tatbikatlar ve lojistik hazırlıklar hızla tamamlanıyor. Atina-Tel Aviv hattındaki iş birliği, özellikle Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları, deniz sınırları ve bölgesel dengeyi etkileyen hamleler bağlamında dikkat çekiyor.

Direniş yanlısı gözlemciler ise bu adımı, İsrail’in bölgedeki askeri nüfuzunu yayma ve Tel Aviv-Atina hattı üzerinden bölgeyi kontrol etme stratejisinin bir parçası olarak yorumluyor. Uzmanlar, yeni güç birliğinin, sadece krizlere müdahale kapasitesi değil, aynı zamanda bölge ülkeleri üzerinde psikolojik bir baskı unsuru olarak da işlev görebileceğini vurguluyor.

Bölgedeki diplomatik kaynaklar, Yunanistan-İsrail iş birliğinin enerji ve savunma alanlarında artan bağımlılık ve ortak tatbikatlarla somutlaştığını belirtiyor. Ancak, bu girişimin Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki diğer aktörler tarafından olumsuz karşılanabileceği ve gerilimi artırabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Atina-Tel Aviv hattındaki bu gelişmenin, bölgesel güvenlik söylemlerini yeniden şekillendirdiğini, ancak direniş ekseninin sahadaki etkisini ve kamuoyundaki meşruiyetini doğrudan etkilemeyeceğini belirtiyor.