Hizbullah: ABD ve İsrail Lübnan'ın iç meselelerine müdahil oluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Siyasi Konseyi üyesi Galib Ebu Zeyneb, ABD’nin Lübnan’a yönelik askeri baskıların etkisiz kaldığını fark ettiğini belirterek, Litani Nehri’nin kuzeyindeki silah meselesinin tamamen Lübnan’ın iç işi olduğunu ve bu konunun Siyonist rejimle hiçbir ilgisi bulunmadığını vurguladı. Ebu Zeyneb ayrıca, Mısır başta olmak üzere Arap girişimlerine açık olduklarını ifade etti.

Uluslararası Haberler Servisi / Tesnim Haber Ajansı

Lübnan’daki son gelişmeler ve Mısır’ın Hizbullah liderlerini Kahire’ye daveti hakkında değerlendirmelerde bulunan Galib Ebu Zeyneb, Lübnan’ın ateşkes kapsamında tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, buna karşın ABD’nin desteğini arkasına alan Siyonist işgal rejiminin ateşkesi sistematik biçimde ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve hiçbir geri çekilme taahhüdünü yerine getirmediğini söyledi.

Ebu Zeyneb, Russia Today Arapça’ya yaptığı açıklamada, Litani’nin kuzeyindeki silah meselesinin Lübnan’a ait egemen bir konu olduğunu, bu başlığın Siyonist rejimle ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. ABD ve Siyonist rejimin dayattığı “silahsızlandırma” planının, Lübnan’daki yasal ve ulusal “silahın tek elde toplanması” tartışmasından tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Hizbullah yetkilisi, Siyonist rejimin bölgedeki projesinin yalnızca Lübnan’daki direniş silahlarıyla sınırlı olmadığını, buna rağmen Lübnan’a karşı kapsamlı bir savaşın kesin bir seçenek olmadığını ve böyle bir savaşın sonuçlarının işgal rejimi açısından garanti edilemeyeceğini ifade etti.

Ebu Zeyneb, Washington’un Siyonist işgal güçlerinin askeri baskılarının artık sonuç üretmediğini gördüğünü ve bu nedenle gerilimi kontrol altına alma ve diyalog arayışına yöneldiğini söyledi.

Mısır’ın davetine de değinen Hizbullah Siyasi Konseyi üyesi, Kahire’den gelen teklif dâhil olmak üzere tüm Arap girişimlerine olumlu yaklaştıklarını belirtti. Bu süreçte Paris’in bölgede kendisine bir rol açmaya çalıştığını, ABD’nin ise Fransa’yı bu denklemin dışına itme çabasında olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, iki gün önce Lübnan Parlamentosu’ndaki Direnişe Vefa Bloğu milletvekillerinden İhab Hamade, Hizbullah’a Mısır’a davet iletildiğini açıklamış; önerilere açık olduklarını ancak mevcut şartların henüz uygun olmadığını ifade etmişti.

Hamade, bir yılı aşkın süre önce varılan ateşkes anlaşmasına da değinerek, bu mutabakatın diplomatik çabaların değil, “Ulul Be’s” savaşı sonrasında direnişin düşmana dayattığı güç dengesi sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Direnişe Vefa Bloğu üyesi, direnişin silahlarının hiçbir koşulda terk edilmeyeceğini veya sınırlandırılmayacağını vurgulayarak, silah meselesinin ancak ateşkesin eksiksiz uygulanmasının ardından ve ulusal savunma stratejisi çerçevesinde ele alınabileceğini kaydetti.