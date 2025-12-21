Ateşkesin gölgesinde devam eden soykırım: Gazze "göstermelik barış" sonrasında unutuldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Görünürde bir ateşkesin başlamasının ardından, acının Gazze’nin her köşesinde hissedildiği bu süreçte, buradaki insanlar haberlerde yalnızca rakamlara indirgeniyor; devam eden bombardımanlar altında ya da soğuk, suyla dolu çadırlarda ve sokaklarda yaşanan ölümler ise medyanın günlük rutin raporlarına dönüşüyor.

Tesnim Haber Ajansı Uluslararası Haberler Grubu’nun aktardığına göre, Gazze’de 10 Ekim’den bu yana sözde bir ateşkes konuşulsa da insani felaket sürerken, dünya kamuoyu Gazze halkını ve onların büyük acılarını giderek unutuyor. Gazze doğumlu Filistinli yazar ve akademisyen İslam Şehde el-Alul, kaleme aldığı bir “yürek yazısında” uluslararası toplumu ve Gazze’deki yerinden edilmiş insanların acılarına karşı sergilenen kayıtsızlığı sert biçimde ele aldı. Yazının tamamı şöyle:

Biz haberlerdeki rakamlar değiliz!

Bu karmaşık dünyada biz Filistinliler dar sütunlara sıkıştırıldık ve haber raporlarında soğuk matematik denklemlerine dönüştürüldük: “Yerinden edilenlerin sayısı…”, “Şehitlerin sayısı…”, “Yaralıların sayısı…”. Taş taş inşa ettiğimiz evlerimiz ve her köşesinde hatıralarımızın yaşadığı mekânlar bile “maddi hasar” başlığına indirgeniyor. Ekmek, su ve ilaç eksikliği yalnızca istatistik; altyapının yıkımı ise bir yüzde olarak sunuluyor.

Oysa dünya unutuyor—ya da bilinçli olarak unutmayı seçiyor—biz sayı değiliz; biz etten ve kandan insanlarız. Güleriz, ağlarız, soğuğu hissederiz ve sıcak günlerin hayalini kurarız. Kalplerimiz diğer insanların kalpleri gibi atar; gözlerimiz, ekranlarının arkasından rakamlarımızı okuyanların sahip olduğu gibi, sade ve huzurlu bir yaşam özlemi taşır.

Uluslararası raporlar size “altyapı yok edildi” der—kibar, cilalı ve kimseyi rahatsız etmeyen bir ifade. Peki bu raporlar, sokaklarımızı dolduran kanalizasyon çukurlarından yükselen ölüm ve hastalık kokusundan söz eder mi?

Gazze’deki soykırım hikâyesi bitmedi

Perde henüz inmedi. Bugün, orada burada konuşulan anlaşmaların, Donald Trump ve başkalarının açıklamalarının arasında, dünyayı “Gazze hikâyesinin bittiğine”, savaşın sona erdiğine ikna etmeye çalışıyorlar; böylece davamız arka plana itilsin istiyorlar.

Mutlu sonlara âşık bir dünya, Gazze’de olan biteni son sahnesine gelmiş bir film gibi görmek istiyor ki rahatsız vicdanı rahat uyuyabilsin ve sayfayı çevirsin.

Oysa sinema perdelerinin göstermediği gerçek şudur: Hikâyemiz bitmedi; aksine belki de yeni başlıyor—daha vahşi ve daha çıplak bir biçimde. “Soykırım” filmi sona ermedi, “etnik temizlik” dizisi kanlı bölümlerine devam ediyor. Dünya, “her şey yolunda” yanılsamasına sığınırken, biz burada en acı verici bölümleri yaşıyoruz.

Uluslararası raporların söylemedikleri

Bu raporlar, sokaklarımızı dolduran kanalizasyonlardan yükselen ölüm ve hastalık kokusunu anlatmaz. Yolları kaplayan insan atıklarının kokusunu solurken yaşanan mide bulantısını sayılar ve kelimeler tarif edebilir mi? Gözlerimize saldıran “görsel kirlilikten” ya da yürürken elbiselerimizin çevremizi saran pislikle kirlenmesi korkusundan söz etmezler. Ayaklarımızı kanalizasyona basmadan koyabilmek için santimetre santimetre yeni “güzergâhlar” çizmek zorunda kaldığımızı bilir misiniz? Bu raporlar sağırdır; gerçeğin yalnızca yüzeyini aktarır, derinliğini değil.

Şu felaket sahnesini düşünün: Bir ailenin tüm fertleri enkaz altında kalmış, fırtına nedeniyle tüm iletişim kopmuş. Hiçbir telefon çalışmıyor, hiçbir acil sinyal kimseye ulaşmıyor.

Sokaklarda nehirler, yağmurda ölüm

Yıkımın boyutunu anladığınızı sanıyorsanız, Celâ Caddesi’nde başıma geleni anlatayım. Bir dükkânda alışveriş yapıyordum; bir anda yağmur başladı. Dakikalar içinde dışarı çıkamaz oldum—sokak, Dicle ve Fırat’ı andıran bir nehre dönüştü.

Bu kadar su nereden geldi? Nasıl olur da kısa bir sağanak, diz boyu suyla dolu bir hapishaneye çevirir şehri? İşte o an anlarsınız: altyapı yalnızca zarar görmedi, tamamen çöktü. Birkaç damla yağmur, sokakları basmaya ve hayatı felç etmeye yetiyor.

Üç gün süren fırtınayla felaket tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. “Şanslılar”, evlerinin küçük ve kuru bir köşesine sığınabilenlerdi; diğer odalar damlayan tavanların altındaydı. “Şanssızlar” ise komşularımız gibi, yağmur altında evleri başlarına çökünce çığlıklarıyla tüm mahalleyi uyandıranlardı.

Komşular, sivil savunmaya ve ambulanslara ulaşabilmek için yağmurda koşmak, uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı. Bu tekil bir olay değil; Gazze’nin her köşesinde tekrar eden bir gerçeklik.

Dışarıdan biri şaşkınlıkla sorabilir: Siz neyden yapılmışsınız? Nasıl bu kadar dayanıyorsunuz? Biz, acı okulunun öğrencileriyiz. Onların ateşleri ne kadar harlanırsa harlansın, evlerimizi yakabilirler ama köklerimizi asla yakamazlar.

Yağmur sularıyla boğulan yıpranmış çadırlarda acının zirvesi

Çadırlarda yaşayanlar… Ah, bitmeyen acı! Hiçbir sözlük bu sefalet hâlini anlatamaz. Ama acının bağrından yaratıcılık doğar. Çadırda yaşayan babam, 1950’lerin acısını hatırladı; Cebaliye Mülteci Kampı’nın sel baskınlarını ve atalarımızın suyu yönlendirmek için açtığı kanalları anımsadı.

Bugün yeniden denediler: Çadırlarını yerden yükselttiler, kum torbalarıyla çevrelediler ve suyun sürekli akmasını sağlayacak geometrik bir plan kurdular. Herkesin çabasıyla plan bu kez işe yaradı; çadırlar kurtuldu. Bu acı bir derstir: En büyük öğretmen acıdır.

Yıkıntıların içinden umut

Dünya bilsin ki savaşın tozu renklerimizi solduramayacak; çiçeklerimizin küle dönmesine izin vermeyeceğiz. Ölüm enkazını ruhumuzdan silkeliyoruz; filizlerimiz yanmış toprağı delerek hayatı yeniden ilan ediyor.

Güneşimiz—tutulması ne kadar uzun sürerse sürsün—onların karanlığından mutlaka daha güçlüdür. Önümüzdeki günler, bu kısır yılların yalnızca bereketli yılların sancısı olduğunu gösterecek; o günlerde insanlar nefes alacak, umudu ve hayatı biçecek.