Yemen'de büyük esir takası anlaşması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Ensarullah Hareketi Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam, Muskat’ta yürütülen esir dosyasına ilişkin görüşmelerin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Abdusselam, Ensarullah Hareketi, Yemen’deki müstafi hükümet, Suudi Arabistan ve diğer taraflar arasında kapsamlı bir esir takası anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Abdusselam’ın verdiği bilgilere göre, anlaşma kapsamında binlerce Yemenli esirin serbest bırakılması öngörülüyor; bu kişiler arasında Suudi Arabistan ve Sudan uyruklu esirler de bulunuyor.

Yazılı bir açıklama yapan Abdusselam, söz konusu mutabakatın ortak çabalar ve insani bir çerçeve içinde elde edildiğini vurguladı. Ayrıca, görüşmelere ev sahipliği yapan ve süreci kolaylaştıran Umman’ın oynadığı kilit rol için teşekkür etti.

El-Arabiye kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, anlaşma uyarınca Yemen’deki müstafi hükümet, Ensarullah’a mensup 1700 esiri serbest bırakmayı kabul etti. Buna karşılık Ensarullah Hareketi de aralarında Islah Partisi’nin önde gelen isimlerinden Muhammed Kahtan’ın da bulunduğu 1200 esir ve tutuklunun serbest bırakılmasına onay verdi.

Haberde, bu anlaşmanın Birleşmiş Milletler gözetimi ve Umman’ın arabuluculuğuyla hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Umman Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak Muskat’ta imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu bildirdi ve söz konusu mutabakatı Yemen krizinde tansiyonun düşürülmesi ve insani boyutun güçlendirilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu ilerlemenin tüm tarafları kapsayacak yeni esir takası aşamaları için değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bu gelişme, Yemen krizinin en karmaşık ve hassas başlıklarından biri olan esir dosyasında kaydedilirken, uzmanlar söz konusu anlaşmayı tarafların daha geniş kapsamlı siyasi ve insani çözümlere yönelme iradesini ölçen önemli bir sınav olarak değerlendiriyor. Yemenli taraflar, önceki yıllarda da çeşitli aşamalarda esir takası süreçlerini başarıyla hayata geçirmişti.