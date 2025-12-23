İran–Kazakistan Kültür Gecesinde Ortak Miras Vurgusu: Kültür Halkları Yakınlaştırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile Kazakistan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İran–Kazakistan Kültür Gecesi programında konuşan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Salihi Emiri, kültürün halklar arasındaki bağları güçlendiren en kalıcı unsur olduğuna dikkat çekti.

Salihi Emiri, tarih boyunca İran ve Kazak halklarının ortak medeniyet havzası içinde şekillendiğini belirterek, bu birikimin yalnızca geçmişe ait bir miras olmadığını, aynı zamanda bugünün diyalog ve iş birliği süreçlerine de yön verdiğini vurguladı. Ortak gelenekler, sanat anlayışı ve kültürel değerlerin, siyasi ve ekonomik ilişkileri tamamlayan önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Emiri, kültürel etkileşimin karşılıklı anlayışı derinleştirdiğini ve bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sunduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin halklar arasında güven inşa ettiğini söyledi. Kültür gecesi programlarının, resmi diplomasiye ek olarak “halklar arası diplomasi”nin de güçlenmesine hizmet ettiğini kaydetti.

Programda sergilenen geleneksel müzik, el sanatları ve kültürel sunumların, iki ülke arasındaki ortak mirası somut biçimde ortaya koyduğunu belirten Salihi Emiri, İran’ın bölge ülkeleriyle kültürel iş birliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi. Bu yaklaşımın, kültürel barışın yanı sıra uzun vadeli bölgesel dayanışmayı da pekiştireceği ifade edildi.