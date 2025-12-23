Colani rejiminden toprak tavizi: Golan Tepeleri İsrail'e teslim ediliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’de HTŞ rejimi lideri Colani başkanlığındaki sözde geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı tarafından, Golan Tepeleri olmadan yayımlanan Suriye haritası, Suriyeliler arasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Çok sayıda Suriyeli, bu adımı Colani rejiminin Suriye’nin egemenliğini pazarladığının açık bir itirafı olarak değerlendirdi.

Tesnim Haber Ajansı’nın uluslararası servisinin aktardığına göre, HTŞ rejimi lideri Colani, Heyet Tahrir eş-Şam terör örgütünün başı olarak Suriye’de iktidarı ele geçirdiği yaklaşık bir yıl içinde, ülkeyi fiilen Siyonistlerin serbestçe at koşturduğu bir alana çevirdi. Bu süreçte işgalci İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sıradan ve günlük bir senaryo halini aldı.

İki gün önce Colani başkanlığındaki sözde geçici Suriye hükümetine bağlı Dışişleri Bakanlığı, üzerinde “Sezar Yasası olmadan Suriye” ifadesinin yer aldığı ve Golan Tepeleri’nin bilinçli şekilde çıkarıldığı bir Suriye haritası yayımladı.

Colani’den ABD ve İsrail’e büyük taviz

HTŞ rejiminin Dışişleri Bakanlığı, bu haritayı, Donald Trump’ın Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kararının hemen ardından yayımladı. Bu durum, söz konusu yaptırımların Suriye’nin egemenliği pahasına kaldırıldığını ve Colani rejiminin ABD ile işgalci İsrail’e ağır bir taviz verdiğini ortaya koydu.

Bu adım, Suriyeli halk ve sosyal medya kullanıcıları arasında sert tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin ifadeden ziyade, haritada Golan Tepeleri’nin yer almamasına odaklanarak bunu affedilemez bir hata ve bilinçli bir mesaj olarak nitelendirdi.

Suriyeli kullanıcılar, Dışişleri Bakanlığı’nın bu haritayı derhal silmesi gerektiğini vurguladı. Bir kullanıcı, “Tasarım ekibi Golan Tepeleri’ni haritadan nasıl çıkarır? Bu Google’dan indirilen hazır bir haritanın kullanılması mı yoksa kasıtlı bir tercih mi?” ifadelerini kullandı.

Colani tarzı egemenlik pazarlığı

Söz konusu harita, Suriyeliler tarafından ülkenin egemenliğinin açıkça satışa çıkarılması olarak yorumlandı. Tepki gösterenler, Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğunu ve sonsuza dek de Suriye’ye ait kalacağını vurguladı.

Colani rejimi yanlısı bazı çevreler, haritanın “teknik bir tasarım hatası” olduğunu ileri sürmeye çalışsa da, HTŞ rejimi ve Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Golan Tepeleri, Suriye’nin güneybatısında yer almakta olup, 1967’de Araplar ile işgalci Siyonist rejim arasında yaşanan savaş sırasında İsrail tarafından işgal edildi. İsrail, 1981 yılında bu bölgeyi tek taraflı olarak ilhak etti; bu adım Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadı ve Golan hâlâ işgal altındaki Arap toprağı olarak kabul ediliyor.

Ancak Colani rejiminin Golan’sız Suriye haritasını yayımlaması, son aylarda işgalci rejimle normalleşme çabalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Bu süreçte Siyonist yetkililer, yeni Suriye yönetiminin İsrail’in Golan üzerindeki sözde egemenliğini tanıması gerektiğini açıkça dile getirdi.

İşgalci rejimin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail’in Golan’daki varlığının Suriye ile herhangi bir normalleşme anlaşmasının ön şartı olduğunu ve Şam’ın bu sözde egemenliği tanımasının, Ahmed eş-Şera (Colani) ile bir uzlaşı için zorunlu olduğunu söyledi.

Bu arada, Beşar Esad hükümetinin düşüşünün ardından Tel Aviv, 1974 tarihli ayrıştırma anlaşmasında belirlenen tüm kırmızı çizgileri aşarak tampon bölgeyi ve ötesini işgal etti. İşgalci rejim, neredeyse her gün Suriye topraklarının derinliklerine saldırılar düzenleyerek ülkenin askeri altyapısını büyük ölçüde tahrip etti.

İsrail ayrıca, 1967’de işgal edilen Arap topraklarından çekilmeyi öngören BM’nin 242 sayılı kararı ile, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail hukukunun geçersiz olduğunu vurgulayan 471 sayılı kararı da açıkça çiğniyor.

HTŞ rejiminin pasifliği, uluslararası sessizlik ve örtülü iş birliği ortamında işgalci Siyonist rejim, Suriye topraklarını adım adım yutmayı sürdürüyor.

1967’den bu yana Golan Tepeleri’nden sürülen yüz binlerce Suriyeli, hâlâ köy ve şehirlerine dönme umudunu koruyor. Bu nedenle Colani rejiminin işgalci rejimle bir normalleşme anlaşması imzalayarak Golan’ı resmen Siyonistlere teslim etmesi, Suriye halkı nezdinde büyük bir öfke ve direnişle karşılanacaktır.

Bu süreçte ABD’nin, Arap ülkeleri ile işgalci İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarını genişletmeyi hedeflediği biliniyor. ABD’nin Batı Asya özel temsilcisi Steve Witkoff, bu normalleşme sürecinin Trump yönetiminin önceliklerinden biri olduğunu ve yakında yeni Arap ülkelerinin bu anlaşmalara katılımına dair önemli açıklamalar yapılabileceğini söyledi.

Siyasi araştırmacı Rıdvan Ziyade ise El-Arabi el-Cedid’e yaptığı açıklamada, mevcut Suriye yönetiminin geçici bir yapı olduğunu ve bu nedenle İsrail ile böyle bir anlaşma imzalama yetkisine sahip olmadığını belirtti. Ziyade, ayrıca Netanyahu’nun aşırı sağcı kabinesinin Golan üzerindeki tam egemenlik dayatmasının uygulanamaz olduğunu ve Şam ile Tel Aviv arasındaki normalleşme girişimlerinin başarısızlığa mahkûm bulunduğunu vurguladı.