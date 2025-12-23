Reuters: HTŞ rejimi Suriye hapishanelerini doldurdu, işkenceler arttı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’de HTŞ rejimi lideri Colani’nin halka yönelik süregelen ve genişleyen baskıları arasında, Reuters haber ajansı, geçici Suriye hükümetinin hapishanelerini sivillerle doldurduğunu ve bu kişilerin son derece insanlık dışı koşullarda tutulduğunu belgelendirdi.

Tesnim Haber Ajansı’nın uluslararası haberler biriminin aktardığına göre, Colani rejimi iktidara geldiğinden bu yana tutuklulara yönelik vahşi işkence raporları artarken, Batı medyası son olarak, Suriye hapishanelerinin, geçici Suriye hükümeti başkanı Ahmed el-Şer’ah (Colani) yönetimindeki güvenlik güçleri tarafından resmi suçlama olmaksızın alıkonulan sivillerle dolu olduğunu bildirdi.

Colani’nin hapishaneleri sivillerle dolu

El-Akhbar’a göre Reuters, Esad rejiminin çöküşünden sonraki bir yıl içinde Colani yönetimi tarafından tutuklanan en az 829 Suriyelinin isimlerini, eski tutuklular ve aileleriyle yapılan röportajlara dayanarak derledi.

Röportajlar, tutuklu listeleri ve hapishanelerdeki aşırı kalabalık ile gözaltı merkezlerindeki koşullara dair çok sayıda ifade, güvenlik gerekçesiyle alıkonulan kişi sayısının Reuters’in toplayabildiğinden çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Reuters, resmi suçlama ve belgeler olmaksızın keyfi tutuklamalar ve çoğu kez kayıt altına alınmayan işkence ve ölümler gibi uygulamaların geçici Suriye hükümetinin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Yapılan 14 aile röportajı, bazı tutukluların ayrıca şantaja maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Reuters, beş aile ile yapılan görüşmelerde, hapishane görevlisi olduklarını iddia eden kişilerin, tutukluların serbest bırakılacağı vaadiyle ailelerden haraç topladığını belirledi.

Bahsi geçen gözaltı merkezleri, büyük komplekslerdeki hapishaneler ve küçük karakol ile kontrol noktalarındaki gözaltı yerlerini kapsıyor. Tutukluların yasal mercilere erişimi bulunmuyor ve en az 80 aile, çocuklarından aylarca haber alamadıklarını bildiriyor.

Hapishanelerde avukatlarla görüşme ve aile ziyareti hakkı ise tesisten tesise değişiklik gösteriyor ve çoğu kişi suçlama tebliğ edilmeden tutuluyor.

İnsanlık dışı koşullar ve işkenceler

Araştırmalar, güvenlik suçlamasıyla tutuklananların, Esad rejimi düşmeden önce Colani’ye bağlı grupların kontrolünde olan hapishanelere sevk edildiğini, bunlar arasında Colani’nin kuzey Suriye’deki İdlib eyaletindeki kontrolünde bulunan yerlerin de bulunduğunu gösteriyor.

Eski tutuklular ve aileleri Reuters’e, tutukluların insanlık dışı koşullarını, işkenceleri, aşırı kalabalık, yiyecek yetersizliği ve hijyen eksikliği nedeniyle cilt hastalıklarının yaygınlığını anlattı.

Reuters’in görüştüğü 40 kişi, özellikle resmi olmayan gözaltı merkezlerinde ağır işkenceleri ve kötü muameleyi detaylandırdı. Ayrıca, en az 11 kişinin gözaltında hayatını kaybettiği, üç vakada ailelerin çocuklarının öldüğünü yalnızca cenazelerini gördüklerinde öğrendiği belgelendi.

Raporda, 140’tan fazla Suriyeli — eski tutuklular, aileleri, avukatlar ve insan hakları aktivistleri — ile yapılan görüşmeler ve tutuklu aileleriyle görevliler arasında geçen telefon konuşmaları ile işkenceleri belgeleyen fotoğraflar incelendi.

Rapora göre, Şam’daki iki hapishane, Colani rejimi altında bir yıl içinde yeniden açıldı; bunlar, Mezze Havaalanı Askeri Hapishanesi ve El-Khatib Hapishanesi.

14 aile ve dört avukat, tutukluların serbest bırakılması karşılığında haraç talep edildiğini ve çoğu kez parayı isteyen kişinin kim olduğunu bilmediklerini Reuters’e aktardı. Talep edilen miktarlar farklılık gösteriyor: sıradan asker, çiftçi ve işçi ailelerinden 500-15.000 dolar arasında para istenirken, eski Esad rejimi görevlileri veya subaylar için bu miktar çok daha yüksek oldu; bir aileden 90.000 dolar talep edildiği bildirildi.

Hapishanelerde kaybolanlar arasında Mart ayındaki katliamlarda kaybolan birkaç Alevi aile üyesi de bulunuyor.

Reuters, gözaltında ölen en az 11 kişiyi belgelendirdi. Ancak Colani rejimi, tutuklular ve hapishanelerdeki ölümlerle ilgili istatistik açıklamıyor ve Reuters raporuna herhangi bir yanıt vermedi.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son yaklaşık bir yıl içinde en az 59 kişinin Colani rejimi hapishanelerinde işkence altında öldüğünü ve ölümlerinin belgelendiğini bildirdi.

Rapor ayrıca, Colani iktidara geldikten sonra son aylarda Suriye’de onlarca kaçırma ve toplu mezarlara gömme vakasının raporlandığını ve kurbanların sivil, eski asker veya yerel görevlilerden oluştuğunu kaydediyor.