İsrail güçleri Lübnan ordusuna saldırdı: Hükümet hala tepkisiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Ordusu, işgalci Siyonist rejimin dün Sidon kentine bağlı Kuneytra bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda Lübnan ordusuna mensup bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

İşgalci Siyonist rejimin sözde ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, bu saldırıda Hizbullah’a mensup üç kişiyi hedef aldığını iddia etti.

Siyonist rejim, saldırıya ilişkin propagandasını sürdürerek, hedef alınan kişilerden birinin Lübnan Ordusu’na bağlı bir istihbarat biriminde görev yaptığını öne sürdü.

İşgal güçleri, Lübnan’da ilan edilen sözde ateşkese rağmen bugüne kadar bu ülkenin farklı bölgelerini yüzlerce kez saldırıya maruz bırakarak ateşkesi fiilen ihlal etti.

Söz konusu saldırılar, Hizbullah’ın faaliyetleri bahanesiyle gerçekleştirilirken, Birleşmiş Milletler’e bağlı güçler Tel Aviv yönetiminin iddialarını doğrulayacak herhangi bir somut delilin bulunmadığını açıkça ifade etti.