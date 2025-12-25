Fadlallah: “Direniş, Lübnan’ın Güvenliğinin Teminatıdır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Parlamentosu’nda Hizbullah’ı temsil eden Milletvekili Hasan Fadlallah, ülkenin mevcut siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin bir değerlendirmede bulundu. “Direniş, Lübnan halkının gururu ve ülkenin güvenliğinin teminatıdır” diyen Fadlallah, “İç siyasi tıkanıklıklar, dış baskılar ve İsrail’in sürekli tehditleri karşısında direniş, kararlılıkla ayakta duruyor” dedi.

Fadlallah, Lübnan’ın yaşadığı derin ekonomik krizin, dış müdahaleler ve mezhepçi siyasetin etkisiyle ülkenin yeniden yapılanmasını zorlaştırdığını belirtti. “Ekonomik engeller, halkın yaşamını zorlaştırıyor; ama bu, direnişin halka hizmet etme ve ülkeyi savunma görevini bırakmasına neden olmuyor” ifadelerini kullandı. Ulusal düzeyde bir uzlaşma ve kapsayıcı bir siyasi yapıya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Fadlallah, “Lübnan’ın geleceğini, dış güçler değil, kendi halkı ve direniş çizgisi belirlemelidir” dedi.

İsrail’in sınır boyunda süren tahriklerine de değinen Fadlallah, “İsrail, her gün yeni bir tehditle karşımıza çıkıyor. Bu nedenle direniş, sadece bir silahlı yapı değil, aynı zamanda bir milli direniş ve savunma hattıdır” uyarısında bulundu. “Lübnan’ın güvenliği, direnişin varlığıyla korunuyor. Bu gerçek, hiçbir siyasi hesapla ödün verilecek bir şey değildir” diye ekledi.